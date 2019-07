Anna Tatangelo/ “Io e Gigi D’Alessio non ci diamo mai per scontati”

La bella Anna Tatangelo fa sempre parlare di sé. L’attrice, che sarà una delle cantanti presenti all’interno di Una voce per Padre Pio, ha voluto aprire il sipario (un’altra volta) sulla sua tormentata storia d’amore con Gigi D’Alessio, vissuta negli ultimi anni in una serie di alti e bassi incredibile. Anna Tatangelo si è espressa così a Lettoquotidiano.it: “Diciamo che il lieto fine in realtà in un rapporto di coppia non esiste affatto. Diciamo che ci sono solo dei lieti inizi, ma non il lieto fine. Come coppia non si deve mai arrivare al punto di non ritorno, quando non si è più capaci di rimettere i cocci insieme. Io e Gigi D’Alessio non ci diamo mai per scontati e ogni coppia dovrebbe fare lo stesso. E’ ovvio, non si deve nemmeno ripartire da basi sbagliate… insomma, bisogna avere equilibrio quando si sta insieme.” E chissà se lei l’equilibrio sarà riuscito a trovarlo veramente con il suo Gigi dopo un periodo così difficile e tormentato. Intanto, per la gioia dei fans, la bella Anna Tatangelo continua a postare foto bollenti su Instagram.

Anna Tatangelo, pose mozzafiato per conquistare i fan…

Nonostante oramai gli anni inizino a farsi sentire anche per Anna Tatangelo, la cantante si dimostra ogni anno sempre più in forma e su di giri. Come tanti altri vip del suo calibro, anche lei usa in modo intensivo Instagram, sia per pubblicizzarsi che per mantenere con i fans un rapporto di reciproca fedeltà. In un periodo estivo come questo, i post della bella Anna Tatangelo sono soliti riscuotere un successo straordinario e non fatichiamo a comprenderne il perché: pose da diva, corpo mozzafiato e paesaggi meravigliosi fanno da sfondo a degli scatti molto curati. Una delle ultime foto la vede in uscita dall’acqua con un costume intero arancione molto attillato, che lascia trasparire le sue forme prorompenti. Il post ha raggiunto il ragguardevole numero di 62.000 like, una cifra importante e che fa capire la sua grande popolarità. I commenti, ovviamente, sono stati a dir poco entusiasti. Un utente, in preda a un’esaltazione mistica le ha scritto: “Mi è appena arrivata la tessera del tuo fanclub… sei meravigliosa!”

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio:”Per stare bene con me stessa devo fare l’amore almeno tre volte alla settimana”

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono due personalità che nel corso degli anni si sono fatte strada all’interno della musica italiana. I due, come tutti sanno, hanno anche una bella storia d’amore che ha portato anche alla nascita di un figlio e di una villa iperlussuosa dal nome piuttosto sdolcinato (Amorilandia). In una recente intervista, la cantante ha palato anche della sua vita intima: “Per stare bene con me stessa devo fare l’amore almeno tre volte alla settimana. Ricordo, ad esempio, la prima volta che lo feci con Gigi, fu meraviglioso. Ero ancora piccola e quella sera avevo detto a mia madre di non preoccuparsi perché ero a cena da un’amica. Ovviamente ero con Gigi… facemmo l’amore in macchina, fu stupendo.” La vita con Gigi D’Alessio prosegue dopo anni di legame indissolubile, che è rimasto solo da un punto di vista affettivo. Professionalmente, invece, Anna Tatangelo si è resa libera: all’interno di Una voce per Padre Pio si esibirà da sola, senza l’aiuto del suo compagno e mentore.

Visualizza questo post su Instagram The ISLAND 🌴☀️ #buonadomenica☺️😘🤪 @adidasita @marcolin_eyewear @emiliopucci Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 30 Giu 2019 alle ore 4:38 PDT





