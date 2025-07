Anna Tatangelo, le storie d'amore dopo la lunga relazione con Gigi D'Alessio e la gravidanza: aspetta un bambino dal suo compagno Giacomo Buttaroni

Nata a Sora nel 1987, Anna Tatangelo ha cominciato da giovanissima una storia d’amore importante con Gigi D’Alessio. Nel 2006, quando lei aveva appena 19 anni e lui 20 in più, i due si sono innamorati. È successo durante una tournée in Australia nella quale Gigi aveva invitato proprio Anna, fresca del Festival di Sanremo al quale aveva preso parte qualche mese prima. Tra i due è scoppiata la passione che si è poi trasformata in amore: nonostante un matrimonio alle spalle per Gigi D’Alessio, ancora sposato con Carmela Barbato, l’attrazione per Anna è stata talmente forte da portarlo a mettere in discussione tutta la sua vita. L’anno successivo il cantante si è separato e i due hanno potuto vivere la loro storia d’amore alla luce del sole, seppur non priva di critiche.

Anna Tatangelo, solamente pochi mesi fa, ha raccontato quanto questi sentirsi additata e venir etichettata come una “ruba-mariti” l’abbia fatta soffrire. Il non difenderla da parte di Gigi, poi, è stata una croce ulteriore per la cantante strana, che ne ha sofferto molto. Nel 2010 Anna e Gigi hanno avuto un figlio, Andrea, oggi quindicenne. Dopo diverse crisi e momenti “no”, Anna Tatangelo e Gigi hanno annunciato la fine della loro relazione nel 2020: non si sono mai sposati, pur avendo vissuto un amore importantissimo.

Anna Tatangelo, le storie dopo Gigi D’Alessio e la gravidanza

Dopo l’addio a Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo ha cominciato una storia d’amore con Livio Cori, rapper napoletano, durata circa due anni. Dopodiché la cantante sorana si è legata a Mattia Narducci, giovane modello. Una relazione durata circa un anno che ha poi lasciato spazio ad un altro amore ancora: dal novembre 2024 Anna è fidanzata con Giacomo Buttaroni, ex calciatore tra i dilettanti, oggi allenatore e con un progetto nel mondo del calcio. A giugno i due hanno annunciato di aspettare un figlio: una gravidanza che Anna ha reso nota su Instagram pur senza menzionare il papà.