Anna Tatangelo, la scollatura fa impazzire il web/ Foto: “Oggi più bella che mai!”

Pubblicità

La rottura tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i tanti fan della coppia. Dopo la prima crisi i due sembravano poi aver ritrovato la serenità e l’amore, poi invece l’annuncio e la chiusura definitiva. Oggi i rapporti tra Anna e Gigi continuano ma soltanto per il loro bambino, Andrea. E mentre D’Alessio si occupa dei suoi nuovi progetti musicali, il profilo Instagram della Tatangelo è sempre più seguito. Lo dimostrano le migliaia di like che, giorno dopo giorno, ottengono gli scatti della bellissima cantante. “Fuori solo calma apparente” ha scritto Anna sotto l’ultimo scatto pubblicato su Instagram: in questo la cantante si mostra in primissimo piano e un leggero accenno di scollatura. Dettagli che sono bastati a far impazzire letteralmente il web.

Pubblicità

Anna Tatangelo, boom di like su Instagram: “Più bella che mai!”

L’ultimo scatto postato su Instagram da Anna Tatangelo ha infatti raccolto oltre 100 mila like e centinaia di commenti. Si tratta soprattutto di complimenti per la cantante che oltre al talento esibisce anche tanta bellezza e una forte sensualità. E, per qualcuno, lo è ancora di più da quando è finita la storia con Gigi D’Alessio. Tra i commenti infatti si legge: “Sei fantastica Anna, oggi più bella che mai!”; “Pazzesca, sempre più bella”; “Anna voglio sposarti!”. E c’è poi chi sospetta che la didascalia dello scatto in questione sia invece la frase di una sua nuova canzone prossimamente in arrivo. Su questo la Tatangelo però non si sbilancia.

Visualizza questo post su Instagram Fuori solo calma apparente …🎙 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 3 Mag 2020 alle ore 12:04 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA