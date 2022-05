Anna Tatangelo, l’amica “Che errore lasciare Gigi D’Alessio”/ “Con lui lavorava benissimo…”

Anna Tatangelo: perché ha sbagliato a lasciare Gigi D’Alessio

è di nuovo single. Un paio di settimane fa il settimanale Chi ha annunciato della fine della sua relazione con il rapper Livio Cori, resa ufficiale un mese prima con un post su Instagram, presto cancellato. Ignote le ragioni della separazione, ma la vita sentimentale della cantante di Sora continua a essere al centro del gossip. Nel 2020 Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno annunciato la fine della loro storia d’amore e oggi il cantante si è legato a Denise Esposito, con cui ha avuto il suo quinto figlio. Ma della fine della loro lunga storia d’amore si parla ancora. “Che errore lasciare Gigi, sia da un punto di vista sentimentale (hanno un figlio) sia da un punto di vista professionale (lei con lui lavorava benissimo)”, avrebbe dichiarato una fonte vicino alla Tatangelo, come riporta Novella 2000.

Clementino: "Ho cicatrici dietro maschera di felicità"/ "Lanciato da Gigi D'Alessio"

Anna Tatangelo: perché ha sbagliato a lasciare Gigi D’Alessio

Ora che è di nuovo single Anna Tatangelo è più che mai concentrata su Andrea, il primogenito avuto dodici anni fa da Gigi D’Alessio: “Auguri al mio ometto!!!Grazie perché da quando sei nato illumini la mia vita”, ha scritto su Instagram in occasione del compleanno del figlio. Ma anche il lavoro procede a gonfie vele, anche dopo l’addio da D’Alessio: la cantante è al lavoro su nuove canzoni, ha partecipato in qualità di giurata all’ultima edizione di “All Together Now” e ora conduce la seconda stagione di “Scene da un matrimonio”. Certo la fine della lunga relazione con Gigi non è stata facile da accettare per la cantante: “La psicoterapia mi ha aiutato”, ha rivelato tempo fa, intervistata dal settimanale Gente. E ha aggiunto: “Rimpianti? No, nessuno. Se tornassi indietro rifarei tutto: ho fatto sempre di testa mia e ci ho creduto molto. Ma è solo quando metabolizzi il passato che poi riesci a ripartire”.

LEGGI ANCHE:

Livio Cori e Anna Tatangelo, perché si sono lasciati?/ Lui: "Il suo nome è pesante"Anna Tatangelo e Livio Cori, perchè si sono lasciati?/ "Continui malumori e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA