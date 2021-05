ANNA TATANGELO/ “Dopo la separazione da Gigi D’Alessio due anni difficili, oggi…”

Anna Tatangelo, ospite di Domenica In, ha presentato il suo disco Annazero: “Si ricomincia daccapo”, ha spiegato a Mara Venier. “E’ un periodo difficile per tutti”, ha commentato, “che sia un buon inizio per tutti”. Si è separata dal compagno dopo 15 anni: “Sono stati due anni difficili, ma la musica mi ha aiutato tantissimo”, ha ammesso. Nella copertina del disco è come una Fenice che risorge dalle ceneri ma ha spiegato che non era completamente nuda come appare.

Spazio ai ricordi con alcuni filmati del passato, a partire dal 2006 con una Anna Tatangelo giovanissima. Come è cambiata da allora? “Lì ero incazz*ta col mondo, non andava bene nulla. E’ cambiato tutto, sono diventata donna e mamma e ho fatto tante esperienza musicali”. All’inizio non reagiva ma poi ha fatto sentire la sua voce: “Oggi ci sono i social, gli haters. All’epoca i miei haters furono alcuni giornalisti più interessati alla mia vita privata che alla musica ed al mio essere donna”. All’epoca si sentiva molto sola ma rifarebbe tutto dall’inizio alla fine. La famiglia per lei è qualcosa di molto importante: “Quando mi butto in una storia lo faccio a capofitto”, ha ammesso, “oggi vado più piano ma non smetto di credere nei valori. Ringrazio Gigi perché con lui sono cresciuta e mi ha dato un figlio”. Proprio il figlio Andrea ha rappresentato la sua grande stabilità. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Il ritorno in tv di Anna Tatangelo

A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album Annazero, Anna Tatangelo torna in tv ospite della finale dello Zecchino d’Oro. Per la Tatangelo è un periodo di grandi cambiamenti, come dimostra il contenuto di un suo video pubblicato su Igtv in cui cita Il curioso caso di Benjamin Button: “Per quello che vale, non è mai troppo tardi, o nel mio caso troppo presto, per essere quello che vuoi essere. Non c’è limite di tempo, comincia quando vuoi, puoi cambiare o rimanere come sei, non esiste una regola in questo. Possiamo vivere ogni cosa al meglio o al peggio, spero che tu viva tutto al meglio, spero che tu possa vedere cose sorprendenti, spero che tu possa avere emozioni sempre nuove, spero che tu possa incontrare gente con punti di vista diversi, spero che tu possa essere orgogliosa della tua vita e se ti accorgi di non esserlo, spero che tu trovi la forza di ricominciare da zero”.

I diverbi tra Anna Tatangelo e la famiglia di Gigi D’Alessio

Quanto alla vita privata, sappiamo che la sua relazione con Gigi D’Alessio è ormai conclusa, anche se i due continuano a coltivare un buon rapporto per il bene del loro piccolo Andrea. Sono sempre stati più complicati, invece, i rapporti di Anna con la famiglia di Gigi, composta da sua moglie Carmela Barbato e dai suoi tre figli Claudio, Ilaria e Luca. Ilaria, in particolare, non ha mai accettato l’ingerenza di Anna dalle loro parti. Il suo punto di vista è comprensibile, anche se non è stata Anna a portare via Gigi da sua moglie e dai suoi figli (le cose, come sempre in questi casi, si fanno in due): Anna è una donna “non adatta alla semplicità della nostra famiglia”, la definì la secondogenita di Gigi e Carmela, oltre a puntualizzare che non ha mai accettato l’eventualità di coltivare un’amicizia con lei. Sotto un certo punto di vista, infatti, questo avrebbe voluto dire assecondare il legame tra suo padre e la cantante: “Ci vediamo e non ci guardiamo nemmeno negli occhi”, si legge ancora in uno dei suoi post sui social. Dal canto suo, Anna ha preferito non commentare queste dichiarazioni.

Di sicuro, la situazione di Anna Tatangelo è molto complicata sotto questo aspetto. Più disteso solo il legame con Luca, il più giovane tra i figli di Gigi D’Alessio e della Barbato. Proprio negli ultimi giorni, infatti, Luca ha risposto alla domanda di un follower su Instagram riguardante le sue tre artiste italiane preferite. Tra le altre risposte (Annalisa e Arisa), Luca ha menzionato anche la Tatangelo. E a lei non è sfuggito: “Tvb” è la scritta che compare nel repost della sua storia.



