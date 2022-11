Anna Tatangelo, morto il nonno Domenico Vinci/ Un mese dopo la morte della madre

Morto il nonno di Anna Tatangelo

Lutto per Anna Tatangelo: è morto il nonno Domenico Vinci. La cantante ha dovuto dire all’amato nonno, a poco più di un mese dalla morte della madre Palmira a soli 67 anni per un tumore. Domenico Vinci, padre di Palmira, si è spento nella notte a Sora, in provincia di Frosinone come riporta FrosinoneToday. Per Anna Tatangelo e i fratelli Silvia e Giuseppe è un dolore che si aggiunge al dolore. Nonno Domenico era infatti il pilastro di una famiglia genuina e molto unita: “Non esiste albero che non abbia radici. Le mie sono loro, forti e robuste… Da sempre insieme, da sempre nei loro immensi sacrifici… Solo quando andiamo via di casa ci rendiamo contro di quanto siamo fortunati ad averli con noi… Perché non importa cosa tu faccia di giusto o sbagliato, loro ci sono sempre”, aveva scritto Anna Tatangelo in un post su Facebook dedicato alla sua famiglia.

La morte di mamma Palmira

Il 29 settembre 2022 è morta Palmira Vinci, la mamma di Anna Tatangelo. Combatteva da anni contro il cancro, con una tale forza da essere stata descritta come un “carrarmato” dalla figlia, che ne aveva parlato con le lacrime agli occhi in un’intervista a Verissimo lo scorso anno. Il tumore sembrava sconfitto, poi la ricaduta ad agosto che ha portato a numerose complicanze fino alla morte. La donna era molto conosciuta nella cittadina di Sora, in provincia di Frosinone, dove viveva con la famiglia anche perché vendeva le ciambelle al mercato il giovedì. “Sei la persona più forte che conosca, mi ritengo una donna fortunata ad averti con me. Non sai quanto tu possa essere fondamentale nella mia vita. Mi insegni tutti i giorni ad essere una donna ed una mamma migliore, quello che sono lo devo a te”, aveva scritto la cntatnte per fare gli auri di buon compleanno alla madre.

