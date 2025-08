Anna Tatangelo saluta il compagno Giacomo durante un suo concerto: la cantante mette a tacere i gossip

Nessuna crisi tra Anna Tatangelo e il compagno Giacomo Buttaroni. Da diverse settimane, la cantante è tornata al centro del gossip dopo aver annunciato di essere nuovamente incinta, a quindici anni dalla nascita del figlio Andrea, avuto con l’ex compagno Gigi D’Alessio. L’annuncio ha colto tutti di sorpresa, soprattutto perché Anna, fino a quel momento, non aveva ancora ufficializzato la sua nuova relazione. Dopo la fine della storia con Mattia Narducci, infatti, non si sapeva che avesse un nuovo compagno. Non solo, nel post in cui aveva rivelato la gravidanza, si era mostrata da sola, alimentando voci su una possibile crisi con il padre di suo figlio.

Tuttavia, questi rumors sono stati recentemente smentiti da alcune immagini che li ritraggono insieme. Non solo, Giacomo è stato avvistato anche a uno degli ultimi concerti di Anna, dove la cantante ha voluto salutarlo pubblicamente dal palco. Difatti, un utente presente allo show ha inviato una foto a Deianira Marzano, in cui si vede chiaramente Giacomo riprendere la fidanzata con il telefono. La stessa utente ha poi raccontato alcuni dettagli su ciò che sarebbe accaduto tra i due durante la serata, confermando il clima complice che si respira nella coppia.

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni di nuovo insieme: via le voci di crisi

“Deia stasera al concerto Anna Tatangelo era accompagnata dal fidanzato Giacomo, tutto ok tra loro! Ha anche detto sul palco “grazie alla mia famiglia e al mio compagno per essere qui”, si legge nella segnalazione condivisa da Deianira Marzano nelle sue storie Instagram. Insomma, la cantante si sta godendo la sua gravidanza tra concerti e vacanze con il compagno e il figlio Andrea, e non sembra esserci nessuna crisi in corso. Al contrario, Anna sta vivendo un momento d’oro, aspettando impazientemente di diventare mamma per una seconda volta.