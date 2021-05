Anna Tatangelo/ “Penalizzata dalla mia vita privata, ho sempre dovuto…”

Anna Tatangelo è stata ospite di Lorella Boccia nella quarta puntata di “Venus Club”, il late show di Italia 1. La cantante ha ripercorso la sua vita e la sua carriera partendo dall’infanzia a Sora, in provincia di Frosinone, dove i suoi genitori da anni gestiscono un forno in cui producono la celebre “ciambella sorana”. “Papà mi accompagnava a tutte le gare canore. All’inizio ci credeva solo lui… e ci crede ancora tanto. Adesso a distanza di anni prima di ogni esibizione mi guarda ancora con quell’ansia e quell’emozione”.

La cantante ha poi ricordato il provino fatto per arrivare a Sanremo: “La settimana prima del concorso mi venne la febbre a 41 e le placche… partimmo e poi Pippo mi ascoltò e decise che dovevo esserci anche io su quel palco lì”. Anna Tatangelo ha poi vinto il Festival di Sanremo 2002 nella sezione “Giovani”, con il brano “Doppiamente fragili”. Da quel momento la sua carriera è decollata, ma non sono mancanti momenti difficili e carichi di dispiaceri: “Ho capito quanto può essere altalenante il fatto di avere successo e no. Mi ha fatto crescere tanto”.

Anna Tatangelo e il rapporto con Gigi D’Alessio

Nel corso della chiacchierata con Lorella Boccia al “Venus Club”, Anna Tatangelo ha anche parlato della sua storia d’amore con Gigi D’Alessio, i due cantanti sono stati insieme quindi anni e hanno avuto un figlio, Andrea, nato nel 2010.

L’artista di Sora ha voluto parlare principalmente del loro rapporto lavorativo: “Gigi è stato importante per me perché grazie a lui sono diventata mamma. Poi il fatto di aver condiviso con lui un grande successo, “Ragazzi di periferia”. Aver cantato canzoni scritte da lui che mi hanno accompagnato nel mio percorso”. E ha aggiunto: “Ha creduto in me e abbiamo condiviso palcoscenici molto importanti. La musica ha fatto davvero da collante”.

Nessun riferimento, però, ai motivi che hanno portato alla fine della loro lunga relazione. Iva Zanicchi e Mara Maionchi hanno riconosciuto il suo talento, “un po’ sottovaluto”. Anna ha così voluto dire di aver sempre dovuto dimostrare il suo valore: “La mia vita privata ha spesso preso il sopravvento sulle cose… accontentare tutti non si può. Io faccio quello che mi piace. L’artista che sale sul palco è diversa dalla persona che è realmente”.



