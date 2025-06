Al settimo cielo Anna Tatangelo e il fidanzato Giacomo Buttaroni che presto saranno genitori: il figlio della cantante approva l’unione

Una notizia che è stata come un fulmine a ciel sereno, anche se benevolo, perché lo è sempre quando sta per nascere una nuova creatura. Si sta parlando del secondo figlio di Anna Tatangelo che arriverà ad allietare la sua vita e quella del fidanzato che è sempre rimasto lontano dai riflettori.

Come scrive il magazine Chi la cantante si è esibita sul palco per i suoi fan e subito l’hanno vista diversa: ovviamente con la pancia, ma con degli occhi più sereni e un sorriso che difficilmente se n’è andato dal suo bel volto. D’altronde canta in due e non più da sola. Lei non vede l’ora così come il fidanzato Giacomo Buttaroni.

E intanto come scrive il magazine Chi anche se Giacomo Buttaroni è parecchio riservato a una persona è piaciuto in maniera particolare: si sta parlando di Andrea, il figlio che Anna Tatangelo ha avuto dal collega Gigi D’Alessio. Infatti è stato lui a condividere il posto della mamma dove annunciava la gravidanza aggiungendo un cuore e l’emoji di un orsetto.

È proprio vero che la famiglia si allarga perché basti pensare a quanti figli ha Gigi D’Alessio. In una recente intervista a Verissimo ha parlato di quando si ritrovano tutti assieme e per fortuna non ci sono gelosie e invidie. E una cosa di cui va fiero è il fatto che lo ringraziano sempre per la vita che permette loro di vivere bene.