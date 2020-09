Anna Tatangelo, scollatura e seno esplosivo/ “Festeggio 7milioni di view per Guapo!”

Anna Tatangelo è bella, esplosiva e ha le curve al posto giusto. Chi la conosce lo sa bene anche se spesso molti confondono quella ragazzina che abbiamo conosciuto sul palco di Sanremo ormai decenni fa, con la donna e mamma che la bella cantante è diventata. La differenza c’è e si vede e se qualcuno avanza l’ipotesi che non sia tutta opera di madre natura, c’è chi non fa altro che complimentarsi con lei proprio come è successo per l’ultimo scatto che ha postato sui social per festeggiare un traguardo importante. Se la vita privata ultimamente non le ha regalato molte soddisfazioni, quella lavorativa lo ha fatto e con ottimi numeri, come quelli che i fan hanno regalato a Guapo. Proprio per festeggiare 7milioni di view per il pezzo che l’ha vista collaborare, la bella Anna Tatangelo ha deciso di pubblicare uno scatto davvero hot.

ANNA TATANGELO SEXY E SCOLLATA SUI SOCIAL

Maglietta super attillata e pantaloni da palestra, Anna Tatangelo appare così nella sua nuova versione di donna sexy ma al naturale e ben lontana dal prototipo di femme fatale. Il risultato è comunque molto interessante visto che migliaia di like hanno travolto lo scatto, un mix perfetto tra simpatia e sensualità, soprattutto se guardando bene la foto sembra che a stento la striminzita canotta riesca a trattenere tutta la sua femminilità… o meglio il suo seno esplosivo. Tra i commenti in molti hanno apprezzato il suo nuovo stile sbarazzino ma le polemiche di certo non sono mancate, alla fine però è quello che vediamo che conta…

Ecco di seguito il post in versione “integrale”:





