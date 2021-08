Anna Tatangelo/ Sempre più bollente su Instagram: foto al mare manda in tilt i fan

Non si smette mai di parlare di Anna Tatangelo. Nemmeno in estate. Anzi, soprattutto in estate. La stagione in cui i rumors su nuovi amori rincorrono, la stagione in cui la showgirl esalta con frequenza maggiore le sue curve da capogiro. E basta fare un salto sul profilo Instagram ufficiale della cantante per capire cosa intendiamo: quasi ogni giorno la modella condivide coi fan scatti davvero provocanti, tra foto in costume in riva al mare, scollature vertiginose e panorami mozzafiato. In questo periodo, oltre ad essere molto attiva su Instagram, la cantante è “impegnata” in tv. In realtà l’abbiamo rivista nella replica di Canzone Segreta, in occasione della seconda puntata, ma anche sul palco di Otranto per Battiti Live 2021, dove si è esibita in diverse circostanze.

Anna Tatangelo si conferma una delle protagoniste di questa calda estate, dal punto di vista del gossip. Specialmente dopo l’avvicinamento a Livio Cori, suo nuovo fidanzato dopo la rottura con Gigi D’Alessio. Dopo le timide “smentite” di rito, i due hanno confermato serenamente la relazione, facendosi immortalare durante una vacanza in Puglia in un momento di tenerezza.

Anche sui social, Anna Tatangelo e Livio Cori si mostrano molto uniti, tra cuoricini e dediche, con un feeling che sembra rinsaldarsi giorno dopo giorno. “Innamorata è una parola grossa”, aveva detto qualche settimana fa la Tatangelo. “Ma mi sento bene”, le sue parole sulla relazione con Livio. Chissà quanto ci vorrà quindi per strapparle il primo “ti amo”.

