Milly D’Abbraccio ricorda la lite con Anna Tatangelo

Milly D’Abbraccio, ospite della puntata di Belve trasmessa da Raidue il 6 maggio 2025, a Francesca Fagnani ha raccontato la propria versione sulla lite con Anna Tatangelo a X Factor. Tutto accadde nel 2010. All’epoca, la Tatangelo faceva parte della giuria e, nel corso del provino di una cantante, tra le due ci fu uno scambio di battute abbastanza acceso. Da quel litigio, è rimasta iconica la frase della cantante “quando la persona è niente, l’offesa è zero” rivolta contro Milly D’Abbraccio che, ai microfoni di Francesca Fagnani, ha ricordato così quel momento.

Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli lasciano Uomini e Donne/ La prima foto fuori dal programma

“Mi dissero di assistere al provino ma non era previsto che sarei dovuto entrare in scena. Quando hanno attaccato la mia cantante sono intervenuta – ricorda D’Abbraccio – Anna Tantangelo (tra i giurati, ndr) mi rispose proprio terra terra. Penso che lei fosse la più incompetente, la più ragazzina. Gli altri personaggi mi avevano dato ragione. Poi la mia artista vinse un premio, Anna Tatangelo forse si è sentita ferita perché aveva davanti una che sapeva cantare bene”.

“Selvaggia Lucarelli opinionista all’Isola dei Famosi”/ Spunta il retroscena e la richiesta di Simona Ventura

Anna Tatangelo e la smentita a Milly D’Abbraccio

Di X Factor e della lite con Milly D’Abbraccio ha parlato recentemente proprio Anna Tatangelo. In una lunga intervista rilasciata nel podcast One More Time di Luca Casadei, la cantante ha ricordato come, quella lite, servì a farle conquistare la fiducia degli altri giudici che, all’epoca, erano Elio, Enrico Ruggieri e Mara Maionchi.

“Quando ho fatto X Factor, nonostante avessi fatto Sanremo, i giudici mi guardavano un po’ come per dire ‘questa che ci fa qua. E’ troppo giovane per fare il giudice’. Poi con il mio modo di fare e la battuta quando la persona è niente, l’offesa è zero, mi sono accattivata la loro simpatia e sono riusciti ad entrare in connessione con me, anche ad aprirsi in qualche modo“, ha ricordato la cantante.

Cecilia Rodriguez: "Paragone con Belen? All'inizio è stato difficile"/ "Mai voluto fare quello che fa lei"