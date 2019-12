Anna Tatangelo, stoccata a Gigi D’Alessio / “A casa non è simpatico”

Anna Tatangelo, ospite a 20 Anni che Siamo Italiani, duetta con il compagno Gigi D’Alessio su Raiuno e al termine dell’esibizione non risparmia alcune stoccate all’artista napoletano. La frecciatina che non è passata inosservata agli amanti del gossip riguarda il senso di humor di Gigi. Vanessa Incontrada, per elogiare la sua spalla alla conduzione, ne sottolinea la simpatia, ma la Tatangelo la gela: “Se Gigi è simpatico anche a casa? In realtà a casa lo è un po’ meno”. Una battuta pepata quella di Anna, che ha prontamente ripreso ad esibirsi chiudendo la questione. La cantante si è poi congedata rivolgendo i suoi personali complimenti al compagno Gigi D’Alessio e a Vanessa Incontrada per la conduzione: “Con la vostra semplicità siete entrati nelle case degli italiani”, ha detto. Ricordiamo che la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ha vissuto momenti molto complicati, con crisi profonde che ad un certo punto sembravano potessero mettere a repentaglio la relazione stessa. Questa sera, però, indipendentemente dalla battuta di lei, la coppia è apparsa in splendida sintonia.

