Anna Tatangelo vive con serenità ed entusiasmo la seconda gravidanza, con il fidanzato Giacomo sempre al suo fianco: "Ero diventata cinica ma poi.."

Anna Tatangelo si racconta a Verissimo, dove svela il sesso del bambino in arrivo dal fidanzato Giacomo. “Aspettiamo una figlia”, racconta la cantante nel salotto di Silvia Toffanin. “Mio figlio mi tiene sotto controllo, viene con me all’ecografia. Tra me e lui c’è un legame sacro e con l’arrivo di un altro figlio si è amplificato”, spiega orgogliosa Anna Tatangelo. “Sto vivendo una gravidanza diversa e inevitabilmente sto pensando tanta a mamma Palmira”, ammette commossa la showgirl.

“Diventare mamma è sempre stato un obiettivo ed è bello vivere questa gravidanza a trentotto anni, in maniera diversa. I figli sono un modo di aprirsi all’amore. Ricevo e dono amore”, racconta ancora Anna Tatangelo. La trentottenne è felicissima di aspettare una figlia, come se fosse un completamento del suo essere madre.

Per quanto riguarda il fidanzato Giacomo, Anna Tatangelo si dice sollevata dal fatto che non faccia parte del mondo dello spettacolo. “Giacomo non fa parte del mondo dello spettacolo ed è un valore aggiunto. Questo è un momento molto nostro. Ha i miei stessi valori, ci siamo trovati. Approccia con semplicità alle cose e ha scalfito alcuni lati di me. Ero diventata cinica…”, ammette Anna Tatangelo.

Momento bellissimo per la cantante, ora concentratissima sulla sua seconda gravidanza e sul rapporto col compagno Giacomo, ma possibilista su un suo ritorno al Festival di Sanremo. Chissà…