Anna Tatangelo sulla rottura con Gigi D’Alessio/ “Mi sono dovuta ricostruire”

Dopo un periodo difficile, Anna Tatangelo ritrova il sorriso e, soprattutto, l’amore. È ormai ufficiale la relazione con il cantante Livio Cori, relazione che arriva dopo la fine della lunga storia con Gigi D’Alessio. Ricominciare non è stato facile ma Anna non si è abbattuta e ha ripreso subito in mano la sua vita. Lo racconta alle pagine del settimanale Intimità, svelando anche nuovi retroscena sulla rottura col padre di suo figlio Andrea.

“È ovvio che non solo ho dovuto affrontare una separazione e un trasloco, ma mi sono dovuta ricostruire. Per fortuna quando riesci a stare bene con te stessa, poi puoi affrontare il mondo”, ha spiegato la cantante, che sta vivendo una vera e propria rinascita musicale oltre che sentimentale, facilitata dalla ritrovata serenità.

Anna Tatangelo e l’amore dopo Gigi D’Alessio: “È il motore di tutto”

È stata proprio Anna Tatangelo ad ammettere di aver dovuto superare molti ostacoli in questo senso: “Fino a poco fa mi mancava un po’ di serenità, ho dovuto sempre sudare più degli altri per dimostrare il mio valore artistico perché il privato veniva messo sempre in primo piano. Oggi la situazione è diversa ma quindici anni fa era tosta, venivo sempre giudicata”.

L’amore, oggi, rimane l’elemento centrale nella vita della Tatangelo: “È il motore di tutto, nel bene e nel male. – ha spiegato la cantante, che non cita Livio Cori ma ammette – Oggi come oggi, prima di buttarmi a capofitto in un rapporto ci penserei mille volte o comunque lo farei in modo diverso. Bisogna crederci, ma bisogna anche mettere al centro se stessi, senza annullarsi. Altrimenti se poi, per caso, ti ritrovi da sola non sai che pesci prendere”.

