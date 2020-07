Anna Tatangelo: “Tacchi e make up prima erano il mio scudo”/ “Ora non ho paura…”

Anna Tatangelo sta vivendo sicuramente un periodo nuovo della sua vita. Dopo aver chiuso l’importante storia d’amore con Gigi D’Alessio da cui è nato il figlio Andrea, la cantante di Sora ha dato una svolta sia al proprio percorso musicale che alla propria immagine. Tonata sulla scena con il singolo “Guapo” in cui duetta con il rapper napoletano Geolier, la Tatangelo ha detto addio ai suoi capelli scuri per sfoggiare una chioma bionda e un taglio più sbarazzino. Anche il look è cambiato ed oggi, pur senza perdere la sua femminilità, si diverte ad indossare anche abiti più sportivi. Un modo per mostrare al pubblico esattamente chi è Anna Tatangelo come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa. La cantante racconta di essere una persona alla mano nella sua vita privata e che, oggi, a 33 anni, ha capito che forse “tacchi e make-up fossero uno scudo per le mie insicurezze”. Oggi che è mamma ed cresciuta, però, non ha piuù bisogno di barriere perchè “mi fa molta meno paura essere giudicata”, ha raccontato.

ANNA TATANGELO: “ME NE FREGO DEI GIUDIZI”

Serena, felice e soddisfatta di tutto quello che ha fatto nella sua vita privata e professionale, oggi, Anna Tatangelo cammina a testa alta e si gode tutte le cose belle che le vita le regala senza persare ai giudizi altrui. Ai microfoni de La Stampa, infatti, ha raccontato di aver trascorso tantissimi anni a fare i conti con ciò che la gente pensava della sua persona e della sua musica. Poi è arrivata la consapevolezza di non poter trascorrere la vita a difendersi dai giudizi altrui. Nella sua canzone “Guapo”, Anna canta “mi basto da sola e no, non è un clichè” ed è una frase che rispecchia l’immagine di una donna indipendente che “non baratta la propria indipendenza con beni materiali quali diamanti, viaggi e borse firmate”. Dal punto di vista professionale, infine, confessa che le piacerebbe cantare un pezzo scritto da Vasco Rossi.



