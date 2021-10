Anna Tatangelo, un figlio dal fidanzato Livio Cori?/ Il sogno della cantante

Periodo sereno e felice per Anna Tatangelo sia professionalmente che sentimentalmente. Oltre a dedicarsi alla musica, il suo primo, grande amore, la Tatangelo è tornata a ricoprire il ruolo di giudice di All Together Now che tornerà in onda da domenica 31 ottobre e ha debuttato come conduttrice con Scene da un matrimonio in onda il sabato promeriggio prima di Verissimo e che sta riscuotendo un discreto successo di pubblico.

Enzo Paolo Turchi Vs Katia Ricciarelli/ "Brutte parole su mia moglie Carmen!"

La Tatangelo, inoltre, dopo la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio, ha ritrovato l’amore con Livio Cori che la rende serena e felice. Tuttavia, secondo quanto fa sapere Alberto Dandolo, la Tatangelo avrebbe ancora un paio di sogni da realizzare, uno professionale e uno sentimentale che potrebbe realizzare nei prossimi mesi.

Leopoldo Mastelloni: "Prendo Rdc senza lavorare"/ "Se lo tolgono scoppia rivoluzione"

Anna Tatangelo: doppio sogno per la cantante

Quali sono i sogni che Anna Tatangelo deve ancora realizzare? “I soliti ben informati sostengono che Anna (Tatangelo ndr) abbia due grandi sogni: partecipare in qualità di concorrente o di primadonna al prossimo Festival di Sanremo e dare un fratellino al suo Andrea. Riuscirà a realizzarli“, scrive Alberto Dandolo nella rubrica Ah Saperlo pubblicata dal settimanale Oggi nel numero in edicola dal 28 ottobre.

Mamma innamorata del suo Andrea nato quando aveva solo 23 anni, la Tatangelo non ha mai nascosto il desiderio di avere un altro figlio. Riuscirà a realizzare il suo grande sogno? Per il momento si gode l’amore del suo Andrea e del fidanzato Livio Cori.

Sophie Codegoni, dubbi e lite con Gianmaria al GF Vip/ "Solo carezze, non parliamo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA