Anna Tatangelo/ Vacanze all’insegna dell’amore con Gigi D’Alessio e al figlio

Anna Tatangelo torna in televisione, anche se in replica, in occasione di ‘Una serata bella per te – Mogol’, riproposto nel palinsesto estivo di Mediaset. Tra i tanti artisti protagonisti c’è proprio Anna Tatangelo, le cui esibizioni avevano riscosso grande successo. Da ‘E penso a te’ a ‘Che Sarà’, passando per ‘Essere una Donna’, le canzoni interpretate dalla Tatangelo. Alla conduzione della replica ritroviamo chiaramente Alfonso Signorini e Rosita Celentano. Ad accompagnare Anna e gli altri artisti un’orchestra composta da venti elementi, guidata dal Maestro Adriano Pennino. Sarà l’occasione per rivivere i migliori momenti della serata svolta al Teatro Dal Verme di Milano in un cornice unica. Anna Tatangelo intonerà diversi brani e tornerà ad essere protagonista nella prima serata di Mediaset.

Anna Tantangelo-Mogol, quando partecipò a Sanremo con Essere Una Donna

Anna Tatangelo e Mogol non sono nuovi a collaborazioni o a partecipazioni sinergiche in contesti musicali. Nel 2006, infatti, Mogol scrisse un brano musicale (‘Essere una donna’) per Anna Tatangelo, composto da Gigi D’Alessio e prodotto dalla casa discografica Universal, come quarto singolo estratto dal secondo suo album in studio, Ragazza di periferia. La canzone fu poi presentata dallo stessa Tatangelo al Festival di Sanremo 2006 e poi reinserita nella ristampa dell’album Ragazza di periferia. Il brano riuscì a conquistare la prima posizione nella categoria “Donne” per poi arrivare al terzo posto nella graduatoria generale. in terza posizione nella classifica generale.

Vacanze quasi finite per Anna Tatangelo

In attesa della replica di questa sera di Una serata bella per te – Mogol con Anna Tatangelo, la bella cantante è sempre molto attiva sui social e protagonista di foto davvero bollenti e spensierate. Le ultime arrivano direttamente dalle vacanze, trascorse insieme al compagno Gigi D’Alessio e al figlio nella meravigliosa location della Sardegna. Sui suoi profili social, in particolare Instagram, la cantante di Sora ha messo in mostra la sua strepitosa forma fisica e in tanti fan hanno espresso apprezzamento. Sicuramente non perderanno l’occasione di rivederla all’opera nella replica di questa sera a Una Serata Bella Per Te – Mogol. La sua partecipazione si focalizzerà ovviamente sulle sue doti canore, ma i true fan non la lasceranno sola. Chissà se stasera la stessa Tatangelo riguarderà le sue esibizioni al Teatro Dal Verme di Milano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA