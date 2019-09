Anna Tatangelo VS Milly D’Abbraccio/ Lite X Factor: D’Alessio fan dell’ex pornostar?

Vi ricordate della famosissima lite durante i casting di X Factor 2010? Anna Tatangelo fu la protagonista assoluta di un siparietto con l’ex pornostar Milly D’Abbraccio, all’epoca “reinventatasi” produttrice musicale. Dopo avere fatto esibire Martina Cambi (che aveva scelto il nome d’arte di Martin J Cambi), la cantante era stata bocciata dai giudici perché considerata una imitatrice di Gianna Nannini. Con l’ingresso dell’attrice hard nella sala audizioni, la polemica si era subito accesa entrando nel vivo. “Avete scartato la mia artista, ma non c’è problema perché tanto la vedrete a Sanremo 2011″. Dopo i dubbi della Tatangelo, la D’Abbraccio era “esplosa”: “Tu sei un po’ polemica”, aveva esordito, per poi aggiungere “tu hai avuto un uomo fortunatissimo che ti ha reso una donna fortunata”. “Io ho vinto Sanremo a 15 anni, e non c’era Gigi D’Alessio”, aveva precisato Lady Tata. “Io con te non parlo, parlo con loro”, aveva cercato di concludere la D’Abbraccio. Poi, con la modalità “asfalto” attivata, Anna aveva concluso: “Quando la persona è niente, l’offesa è zero”.

Gigi D’Alessio fan di Milly D’Abbraccio? Ecco perché Anna Tatangelo litigò con lei

Fatto il riassunto dettagliato della questione, in queste ore così come riporta il buon Fabiano di BitchyF, è saltato fuori un divertente retroscena a distanza di quasi dieci anni. Proprio Martina Cambi, interpellata su Instagram, oltre a svelare di suonare e lavorare prevalentemente all’estero, ha anche confermato la veridicità dell’accaduto, confermando il litigio e svelando un dettaglio: “Io in realtà non c’entravo niente e le canzoni erano obbligatorie, ma ad un certo punto è diventata vera la litigata loro. Ora ti dò una chicca: la ragazza (Anna Tatangelo, ndr) odiava già Milly perché il marito (Gigi D’Alessio, ndr) è un suo grandissimo fan e credo, anzi so, che si erano incontrate prima in altri ambienti e avevano già discusso”. A questo punto vogliamo (e pretendiamo) tutti saperne di più: qualcuno confermerà la “passione proibita” di D’Alessio? Restiamo in attesa di ulteriori risvolti…





