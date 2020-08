Anna Tedesco disperata, la mamma sta male/ La dama di Uomini e Donne: “Senza senso”

Non è un periodo facile per Anna Tedesco. La nota dama di Uomini e Donne proprio nelle ultime ore ha postato un’immagine che racchiude un messaggio di affetto e, allo stesso tempo, di speranza per la sua mamma. Purtroppo la donna sta male e la Tedesco ha deciso di affidare proprio a Instagram il suo sfogo in questo momento così complicato. “Cercare un senso a tutto questo sembra ormai impossibile – ha esordito la nota dama del trono Over nel suo post – ma io so che nel tuo stringermi la mano, posso trovare tutte le risposte. Perché è il tuo calore ormai che nutre il nostro legame e rafforza i nostri ricordi. Forza mamma”. Inevitabile lo sconforto in un momento simile, anche se Anna non perde la speranza e rimane al fianco di sua madre in attesa che stia meglio.

Anna Tedesco, la mamma sta molto male: la risposta ai fan

Intanto, proprio sotto lo scatto in cui Anna Tedesco tiene la mano della sua mamma, sono apparsi tanti commenti. I fan più affezionato della dama le hanno, infatti, scritto un augurio di guarigione alla donna, palesandole tutta la loro vicinanza. Qualcuno, in particolare, le ha chiesto cosa avesse la mamma, ma Anna si è limitata a scrivere “Purtroppo non sta bene”. “Il vostro legame è stupendo”, le ha scritto un’altra follower, alla quale la Tedesco ha però scritto con parole di sconforto: “non so per quanto”, lasciando dunque intendere che la situazione sia grave. Solo qualche tempo fa, Anna dedicata queste dolci parole alla sia mamma: “Il tuo abbraccio amorevole è il posto migliore del mondo che preferisco”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA