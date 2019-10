“Anna Tedesco e Giorgio Manetti insieme in taxi”/ Uomini e Donne: scoop di Paolo

Nuove scottanti rivelazioni al Trono Over di Uomini e Donne su Anna Tedesco e Giorgio Manetti. Questa volta a raccontare qualcosa di inaspettato è il cavaliere Paolo che ha rivelato alla redazione del programma di Maria De Filippi che quando è uscito con la dama Anna hanno preso un taxi. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il tassista durante il percorso in auto abbia fatto intendere all’uomo che solitamente la dama si lascia accompagnare da un altro uomo. Di chi si tratta? Naturalmente tutti hanno ipotizzato che questo uomo misterioso altro non è che Giorgio Manetti, l’ex compagno di Gemma Galgani. Una notizia choc che Paolo ha confidato alla redazione, ma che non voleva far uscire fuori. Invece la notizia è stata comunicata ai presenti in studio con Gemma che ha reagito dicendo: “dovevi dire che durante la settimana hai trascorso una settimana con Giorgio”.

Gemma Galgani e Giorgio Manetti: è finita per Anna Tedesco?

L’indiscrezione di Paolo su Anna Tedesco e Giorgio Manetti ha innescato l’ennesima polemica con Gemma Galgani, la ex del cavaliere che più volte ha sottolineato come la presenza di Anna sia stato di impedimento alla sua relazione d’amore con il gabbiano. Al di là di tutto oggi Manetti è felicemente fidanzato al di fuori del programma con una donna con cui ha deciso anche di convivere, mentre Anna e Gemma continuano a punzecchiarsi e accusarsi nel dating show di Canale 5. Proprio la scorsa settimana le due dame si sono accusate a vicenda in occasione di una sfilata “red carpet” che ha visto Anna trionfare su Gemma con tanto di polemica che ha coinvolto anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Per Anna Tedesco però il motivo per cui Giorgio non ha voluto proseguire la sua storia con Gemma non è sicuramente legato alla loro amicizia; anzi la donna è convinta che Gemma non fosse la donna giusta per Giorgio. A questo punto è la Galgani ad intervenire chiedendo di non parlare più di Giorgio!

