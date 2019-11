Anna Tedesco e Samuel Baiocchi/ Uomini e Donne: “abbiamo fatto un passo indietro”

Anna Tedesco e Samuel Baiocchi fanno un passo indietro. Dopo il bacio che si sono scambiati a Riccione e che ha lasciato sensazioni piacevoli ad entrambi, il cavaliere e la dama del trono over si sono rivisti, ma stando a quello che racconterà Samuel nella puntata odierna del trono over, non sta andando tutto nel migliore dei modi. Anna e Samuel sono usciti complessivamente tre volte e il cavaliere ammette che al terzo appuntamento si sarebbe aspettato un incontro intimo più ravvicinato rispetto ai precedenti. In particolare, Baiocchi, come fa sapere il Vicolo delle News, dopo un primo bacio a stampo e un bacio un po’ più profondo, al terzo appuntamento, si aspettava di ricevere un bacio molto passionale. Cosa che, tuttavia, non è avvenuto e che farà mettere in dubbio al cavaliere il suo rapporto con la bellissima dama.

ANNA TEDESCO E SAMUEL BAIOCCHI A UOMINI E DONNE: “ABBIAMO FATTO UN PASSO INDIETRO”

Con grande sorpresa di Anna Tedesco che non si aspettava una presa di posizione netta da parte di Samuel, quest’ultimo rivelerà tutta la sua delusione nei confronti dell’atteggiamento della dama. “Sinceramente pensavo di fare un passo avanti e, invece, secondo me abbiamo fatto un passo indietro”, dirà Samuel oggi lasciando senza parole Anna che, inizialmente, non riuscirà a comprendere il motivo delle sue parole. Anna, così, chiederà spiegazioni a Samuel cercando di capire anche cosa intenda quando parla di bacio più passionale. “Spiegami il tuo bacio”, dirà la dama. “Se vuoi te lo dimostro davanti a tutti”, sarà la risposta del cavaliere che poi aggiungerà – “io non mi arrendo”. Anna, però, coglierà l’assist di Maria De Filippi e farà una domanda diretta a Baiocchi: “Vuoi interrompere?”. Stando alle anticipazioni, la risposta di Samuel sarà sì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA