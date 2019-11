Anna Tedesco e Samuel Baiocchi/ Uomini e Donne: appuntamento e bacio a Riccione

Nuova coppia per il trono over di Uomini e Donne? Nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne, Samuel Baiocchi e Anna Tedesco si ritroveranno al centro dello studio svelando di essere usciti insieme. L’ex di Elga Profili, tornato in trasmissione dopo una lunga assenza, ha cominciato a frequentare Anna. Quest’ultima che continua a non essere vista di buon occhio a Gianni Sperti, convinto che non sia mai stato davvero sincera sul suo rapporto con Giorgio Manetti. Anna, però, mostrerà il proprio entusiasmo per la conoscenza con Samuel. La dama, infatti, confesserà di essersi vista con Samuel a Riccione. Tra i due c’è stato anche un bacio. Sarà l’inizio di un nuovo rapporto? Samuel sarà l’uomo giusto per Anna Tedesco?

ANNA TEDESCO E SAMUEL BAIOCCHI: NUOVA COPPIA A UOMINI E DONNE?

Per Anna Tedesco e Samuel Baiocchi ci sarà poco spazio per discutere della loro conoscenza. Entrambi sono cercano il vero amore e il ritorno in trasmissione sembra aver portato i suoi frutti. L’appuntamento a Riccione e il bacio rappresentano una buona partenza per il rapporto tra i due anche se entrambi procedono con i piedi di piombo e non vogliono assolutamente bruciare le tappe. Nonostante la diffidenza che in molti hanno nei suoi confronti, la Tedesco ribadirà l’intenzione di essere tornata in trasmissione per per trovare il vero amore e per poter conoscere persone di cui fidarsi. Samuel, dunque, sarà quello giusto? Ai posteri l’ardua sentenza.

