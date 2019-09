Anna Tedesco/ Il ritorno a Uomini e Donne: Gianni Sperti non approva

Grandi ritorni nel parterre del trono over di Uomini e Donne nella puntata odierna. Oltre al siparietto di Tina Cipollari e alle vicende sentimentali di Gemma Galgani, nella puntata di oggi del dating show di canale 5, torna una vecchia conoscenza del pubblico. Dopo una lunga assenza, infatti, nel parterre delle dame, decisa a trovare l’amore vero, torna Anna Tedesco. Sempre bellissima e in perfetta forma, Anna Tedesco ha deciso di rimettersi in discussione tornando nel programma che le ha regalato popolarità. Dopo aver lasciato il programma per le critiche ricevute a causa del suo rapporto con Giorgio Manetti, essendo ancora single, Anna ha deciso di tornare alla corte di Maria De Filippi sperando di trovare finalmente l’amore della sua vita. Dopo le delusioni del passato, Anna sarà fortunata stavolta?

ANNA TEDESCO TORNA A UOMINI E DONNE: LA VERITA’ SU GIORGIO MANETTI

Anna Tedesco torna nel parterre del trono over di Uomini e Donne dopo il capitolo Giorgio Manetti. Tra la dama e l’ex cavaliere c’è sempre stato un fortissimo legame, ma Anna ha sempre spiegato di essere semplicemente un’amica di Giorgio che ha poi trovato una compagna fuori dal programma. Il ritorno di Anna Tedesco in trasmissione non entusiasma Gianni Sperti che non ha mai creduto all’amicizia tra la dama e Giorgio Manetti, convinto che tra i due ci sia qualcosa di più. Anna, tornata in tv, considera quello di Giorgio un capitolo chiuso anche se ribadisce di essere ancora amica di Giorgio con cui continua a frequentarsi. Per la Tedesco, dunque, la nuova avventura a Uomini e Donne, non parte nel migiore dei modi. Anna saprà riconquistare la fiducia di Gianni Sperti?

