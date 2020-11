Anna Tedesco, morta la mamma/ “Non voglio vivere senza di te..” (Uomini e donne)

La mamma di Anna Tedesco è morta. La dama di Uomini sta affrontando un momento difficile e complicato, un momento che nessuno vorrebbe vivere, ma che lei temeva ormai da un po’ a causa delle condizioni della sua amata mamma. Proprio qualche settimana fa, postando la foto delle loro mani, aveva spinto la donna a raccogliere le sue forze e combattere, ma a quanto pare il momento dell’addio è arrivato e sempre lei, qualche ora fa, postando la stessa foto, ha voluto dirle addio mettendo insieme tutto quello che lei le ha insegnato, cose che, però, non l’hanno preparata ad una vita senza di lei: “Ho imparato molte cose da te mamma, ma non ho mai imparato a vivere senza di te. Ora ho bisogno di imparare a convivere con i tuoi ricordi. Ora capisco perché mi dicevi sempre di essere una donna forte…perché immaginavi che avevo bisogno di quella forza per sopportare il peso della tua morte. Mi manchi tantissimo mamma. R.I.P”.

Anna Tedesco in lutto per la morte della madre, l’annuncio sui social

Insieme al post pubblicato su Instagram, Anna Tedesco ha messo poi insieme una serie di immagini e di video nelle storie per salutarla così, con la sua famiglia riunita e la sua amata mamma che si lascia andare a baci e balli. Le due hanno vissuto in simbiosi in quest’ultimo periodo e Anna Tedesco spesso ha fatto la spola tra la sua città e quella della madre per non lasciarla sola e assisterla, e questo le farà sentire ancora di più la sua assenza, ne siamo certi. Noi non possiamo far altro che unirci al cordoglio dei fan e dei suoi “colleghi”.



