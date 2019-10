Anna Tedesco/ Uomini e Donne, dure accuse per la dama: colpa di Giorgio Manetti

Anna Tedesco nuovamente sott’accusa nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. La dama è tornata in trasmissione dopo aver superato un periodo difficile, decisa a trovare l’amore. La nuova avventura nel dating show di canale 5, però, per Anna Tedesco non è partita nel migliore dei modi. Anna, infatti, ha cominciato a conoscere uno dei nuovi cavalieri. Dopo alcune telefonate, però, l’uomo è sparito e la cosa non ha affatto fatto piacere alla Tedesco che, nella puntuata odierna del trono over, seduta al centro dello studio, punta il dito contro il cavaliere. “Se una donna ti piace va corteggiata” – sbotta Anna. “Ma lo so, sono sparito un giorno”, si difende il cavaliere che poi svela di essere uscito con un’altra signora del parterre. La cosa, naturalmente, non fa piacere ad Anna che poi finisce nel mirino di Gianni Sperti.

ANNA TEDESCO SOTT’ACCUSA: GIANNI SPERTI TIRA IN BALLO GIORGIO MANETTI

Gianni Sperti non vede di buon occhio il ritorno di Anna Tedesco e, nella puntata odierna del trono over, svela una segnalazione. L’opinionista di Uomini e Donne, infatti, racconta di aver saputo di un incontro tra Anna, Giorgio Manetti e la sua fidanzata. La Tedesco che ha già spiegato di essere ancora amica di Giorgio e di frequentarlo, conferma tutto ribadendo di essere legata all’ex cavaliere e alla sua nuova compagna da un rapporto d’amicizia. “A oggi, oltre che di Giorgio, sono amica anche della sua compagna e quindi è normale che lo veda Giorgio, che lui compaia nei miei social e io compaia nei suoi”, ha recentemente dichiarato la dama al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi. La cosa, però, non entusiasma Gianni che continua ad essere sospettoso nei confronti della Tedesco.

