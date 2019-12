Anna Tedesco vs Samuel Baiocchi/ Uomini e Donne: “stai zitto, sei un falso”

Lite infuocata nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne tra Anna Tedesco e Samuel Baiocchi. La dama e il cavaliere, tornati in trasmissione con l’intenzione di trovare l’amore, hanno cominciato ad uscire insieme, ma dopo tre appuntamenti e tre baci, Samuel ha deciso di chiudere la conoscenza non trovando in Anna ciò che cerca. Una decisione che la dama ha accettato anche se a malincuore. Oggi, Samuel ed Anna tornano al centro dello studio per discutere ancora del loro rapporto. Furiosa per l’atteggiamento del cavaliere, la Tedesco si toglierà qualche sassolino dalla scarpa. Con un cavallo di plastica, simbolo del principe azzurro, tra le mani che Samuel le aveva regalato durante un appuntamento a cena, Anna si scaglia contro Samuel accusandolo di essersi interessato a lei solo per l’aspetto fisico.

ANNA TEDESCO CONTRO SAMUEL BAIOCCHI: “ALTRO CHE PRINCIPE AZZURRO, SEI UN FALSO”

Anna Tedesco sarà molto arrabbiata con Samuel Baiocchi nel nuovo appuntamento con il trono over di Uomini e Donne. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, infatti, Anna è furiosa perchè ha capito che voleva solamente avere incontri intimi con lei. La dama ripensa così ad alcune frasi che avrebbe detto il cavaliere e che l’hanno fatta riflettere. “Lui doveva essere il principe azzurro“, sbotterà la dama mentre Samuel replicherà – “io dovevo essere il principe azzurro, ma tu non sei la principessa. Non ho bisogno di Anna Tedesco“. “Stai zitto, sei un falso”, aggiungerà Anna. Di fronte alla discussione tra Anna Tedesco e Samuel Baiocchi, Gianni Speri si schiererà dalla parte del cavaliere nutrendo dei dubbi su Anna pensando che lei abbia un altro uomo fuori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA