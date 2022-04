Anna Teresa Rossini, chi è la moglie di Mariano Rigillo/ Ha lavorato in teatro…

Anna Teresa Rossini, la carriera tra cinema e teatro. Fra i riconoscimenti…

Anna Teresa Rossini è una nota attrice di teatro. Nel cinema ha lavorato al fianco di Massimo Troisi nel film del 1991 Pensavo fosse amore… invece era un calesse, mentre in televisione è apparsa nelle serie televisive College e Rex (2008). In teatro ha debuttato nel 1969, dopo aver completato l’Accademia nazionale d’arte drammatica, nello spettacolo teatrale Orlando furioso diretto da Luca Ronconi. È stata da allora interprete di lavori sia drammatici che brillanti, spesso con Armando Pugliese (che è stato anche suo marito) in una collaborazione durata dal 1970 al 1985 e che ha portato alle messe in scena di otto opere fra cui Il barone rampante, da Italo Calvino e Molto rumore per nulla, di William Shakespeare. Fra i registi con cui ha lavorato figurano Giancarlo Cobelli, Giancarlo Sbragia, Luigi Squarzina, Mario Missiroli, Antonio Calenda ed Aldo Trionfo.

Fra i riconoscimenti ottenuti in carriera figurano il premio teatrale intitolato ad Adelaide Ristori, ottenuto nel 1985 per l’interpretazione del ruolo di Regana nel Re Lear di Shakespeare. Con il Teatro Insieme di Roberto Guicciardini ha interpretato Troilo e Cressida, ancora di Shakespeare, La resistibile ascesa di Arturo Ui, di Bertolt Brecht, Le troiane, di Euripide, Il Tartuffo, di Molière, La figlia dell’aria, di Pedro Calderón de la Barca. In teatro lavora anche accanto al suo compagno Mariano Rigillo (2009, Buongiorno contessa, Romolo il grande, di Friedrich Dürrenmatt), Questa sera si recita a soggetto di Luigi Pirandello (2012) accanto al quale ha interpretato anche il film del 2004 Le grandi dame di casa d’Este.

Anna Teresa Rossini è sposata con Mariano Rigillo

Anna Teresa Rossini è la moglie dell’attore Mariano Rigillo. L’attore ha cercato sempre di tenere privata e riservata la sua vita privata. Sappiamo che moltissimi anni è il compagno di Anna Teresa Rossini, anche lei attrice teatrale. Precedentemente l’attore è stato sposato con Maira Torcia e dal loro matrimonio sono nati due figli: Riccardo e Ruben, anche lui attore come il padre. Mariano, oltre a fare l’attore, nella vita di tutti i giorni fa anche il nonno. Anna Teresa Rossini e il marito hanno lavorato insieme in numerosi spettacoli teatrali dimostrando di avere sintonia non solo a casa ma anche sul lavoro. Anna Teresa è una bellissima donna e lo è sempre stata, ha occhi verdi e capelli biondo cenere. L’attrice 75enne, nota per varie opere teatrali, cinematografiche e televisive, ha lavorato nella sua carriera con registi del calibro di Massimo Troisi, Giancarlo Cobelli, Giancarlo Sbragia, Luigi Squarzina, Mario Missiroli, Antonio Calenda e Aldo Trionfo.

