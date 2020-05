Anna Tifu violinista/ I successi, la collaborazione con Ezio Bosso e con Andrea Bocelli

Pubblicità

Anna Tifu protagonista nello speciale in onda questa sera su Raitre dedicato ad Ezio Bosso, con il progetto “Che Storia è la Musica”. Nata a Cagliari nel 1986, Anna Tifu diventa ben presto una violinista prodigio. All’età di soli sei anni incanta il mondo della musica con le sue capacità, fino ad ottenere i primi prestigiosi riconoscimenti. Ha solo undici anni quando debutta come solista con l’Orchestre National des Pays de la Loire e non passa molto altro tempo prima di vederla all’opera al Concerto per violino di Bruch alla Scala di Milano. Anna Tifu è giovanissima, ma il curriculum è già quello di una veterana, come dimostra la vittoria al concorso internazionale Marcello Abbado.

Pubblicità

Anna Tifu, un successo dietro l’altro: le collaborazioni con Bosso e Bocelli

La violinista Anna Tifu conquista un successo dietro l’altro e dopo aver studiato con Salvatore Accardo, accede al Curtis Institute of Music di Filadelfia dove conosce Aaron Rosand, Shmuel Ashkenzay e Pamela Frank. Decide di trasferirsi a Parigi, dove riceve il Diploma Superieur de Concertiste all’Ecole Normale. Sono numerose le esibizioni nelle orchestrali più rilevanti. La classe 1984 ha collaborato con direttori del calibro di Gustavo Dudamel, Diego Matheuz, Yuri Temirkanov e David Afkham. Mentre per quanto riguarda i musici risaltano le collaborazioni col Maestro Ezio Bosso, ma anche con Andrea Bocelli che in occasione delle sue esibizioni in Italia ha invitato spesso la talentuosa violinista di Cagliari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA