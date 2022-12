Anna Vagli: “Saman Abbas? Genitori boia”/ “Madre ha avuto ruolo centrale nel delitto”

Anna Vagli, criminologa, è intervenuta in qualità di opinionista ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, giovedì 15 dicembre 2022. Nel corso della diretta, Vagli, in collegamento audiovisivo, è stata chiamata a commentare il caso legato alla scomparsa di Saman Abbas, la 18enne sparita a Novellara (Reggio Emilia) nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021.

Saman Abbas, com'è stata uccisa?/ Nuovi accertamenti per capire la causa della morte

ANNA VAGLI: “SAMAN ABBAS? TOTALE SOTTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO”

“Ci sono due dati – ha sottolineato Anna vagli –. I suoi genitori dal tribunale sono divenuti i boia. Si discute di accertare la responsabilità di chi è intervenuto sulla scena del crimine. Intanto, il padre, dal Pakistan, continua a proteggere il suo piano criminale, sostenendo che la figlia sia ancora viva. Dall’altra parte abbiamo la madre, Nazia, che per me riveste un ruolo centrale in questo delitto, in quanto non tollerava che la figlia si discostasse dai dettami di matrice religiosa e culturale. C’è stata una totale sottovalutazione del rischio, anche da parte del fidanzato Saqib. Saman era stata affidata a una struttura che aveva adottato strategie straordinarie per tutelarla. Nonostante queste, lei è dovuta comunque tornare a casa per recuperare quei documenti che le avrebbero consentito di essere inserita in un’altra struttura e proteggerla”.

LEGGI ANCHE:

Saman Abbas, autopsia al via “Evidenti segni sul corpo”/ Moglie Danish accusa ShabbarSaman Abbas, rinviata udienza padre Shabbar: perché?/ "Giudice istruttore in congedo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA