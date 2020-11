ANNA VALLE/ “Anche io, come Silvia, ho un lato segreto” (Vite in fuga)

Arriva su Rai1, a distanza di un anno dalla fine delle riprese, la fiction Vite in fuga, con protagonisti Claudio Gioè e Anna Valle nei panni di una coppia di coniugi che fuggono e cambiano identità a seguito dello scandalo finanziario di una banca. Ogni riferimento a fatti o persone reali è puramente casuale, specifica subito Anna, che in un’intervista del 19 novembre a Tv Sorrisi e Canzoni parla approfonditamente della serie: “È una storia moderna che fa stare con il fiato sospeso”, racconta. “Ma non è ispirata a un fatto particolare, anche se ricorda l’episodio dei Monti dei Paschi di Siena. La vicenda si concentra di più sulla fuga della famiglia protagonista”. La fiction è stata girata per gran parte in Trentino Alto-Adige, tra quei paesaggi che fanno da sfondo alla nuova vita dei Caruana (non più ‘Claudio’ e ‘Silvia’, ma ‘Giorgio’ e ‘Anna’). Così lei racconta la loro esperienza “sotto zero”: “Siamo stati molto bene. A Roma abbiamo girato tutti gli interni e gli esterni che riguardano la prima vita dei Caruana. Poi siamo andati in Trentino-Alto Adige. È stato bellissimo. Anche se abbiamo patito il freddo, nonostante la stagione…”. Pare infatti che la primavera del 2019 sia stata la più rigida dal 1913: “Ha nevicato fino ai primi di giugno”, fa sapere Claudio.

Anna Valle si racconta

Come Claudio e Silvia, anche Claudio Gioè e Anna Valle hanno lasciato Roma in favore di altre realtà più piccole. Nel caso di Anna, si è trattato di una scelta fatta per amore: “Mi sono trasferita a Vicenza senza pensarci troppo perché è dove mio marito Ulisse vive e ha uno studio legale”, informa. “Ci troviamo molto bene”, prosegue, anche se – in realtà – torna spesso e volentieri a Roma. Del resto, la sua è una vita abbastanza movimentata: “Con il lavoro che faccio, come potrei amare le abitudini? Cambio di continuo orari, a volte li so il giorno prima. Amo le novità, anche le improvvisate. E mi piace tanto viaggiare”. E se si trovasse, come la sua Silvia, a dover ripartire da zero? “Non mi spaventa l’idea, l’importante è che ci siano i miei punti saldi, ossia la famiglia e il lavoro”.

Anna Valle: “Anche io ho un lato segreto”

Nella serie si dice che “ognuno ha un lato segreto”. E Anna Valle lo ammette: “È giusto che ognuno abbia il suo spazio, pure in amore. Anche io ho un lato che tengo solo per me e ho momenti in cui sto con me stessa”. Non è un segreto, invece, cosa farà in futuro: “Sto finendo le riprese della serie di Canale 5 Luce dei tuoi occhi: giro proprio a Vicenza, la mia città, di cui sto scoprendo angoli che non conoscevo”.



