Anna Valle, chi è l’attrice di Lea-Un nuovo giorno a a Sanremo 2022/ Ecco perché non ha social…

Anna Valle sarà una delle attrici che calcherà il palco del Festival di Sanremo 2022, in occasione del prossimo Festival e per l’occasione presenterà la nuova fiction di cui è protagonista Lea-Un nuovo giorno. La serie fa parte del filone medical drama in quanto è ambientata in corsia e l’attrice interpreta il ruolo di infermiera pediatrica. La storia è incentrata sulla vita di Lea e del suo ex marito, che si ritrovano a lavorare insieme dopo parecchio tempo. L’ultima serie interpretata da Anna Valle Luce dei miei occhi, è andata in onda agli inizi della stagione televisiva su Canale 5. Riservata, elegante, educata e garbata, sono queste le caratteristiche principali di Anna Valle e pertanto spesso le vengono affidati ruoli in cui prevalgono queste qualità.

Anna Valle "Social? Sono molto riservata"/ "Proteggo la privacy della mia famiglia"

Anna Valle, niente social e…

Anna Valle non possiede profili social, in quanto ritiene di non essere capace di gestirli e tra l’altro è stata vittima di una frode su Instagram dove qualcuno aveva aperto un profilo a suo nome. L’attrice non ha rilasciato interviste nelle ultime settimane, l’ultima risale a dicembre 2021 sulle pagine di Donna Moderna. Anna Valle è una donna schietta che non ha paura di apparire diversa da quella che è, anche se contrariamente a quanto sia legittimo pensare, ama divertirsi e scatenarsi a tempo di musica. Secondo quanto dichiarato nell’intervista, ama ballare soprattutto in casa di amici e desidererebbe tanto interpretare un ruolo diverso dai soliti e cercare di scardinare gli stereotipi, ma purtroppo è relegata solitamente nelle parti di donna altera e poco audace.

Secondo quanto afferma vorrebbe tanto che il suo prossimo ruolo sia quello di un clown, dato che per Anna Valle il potere della risata è terapeutico. L’attrice è sposata dal 2008 con il produttore e avvocato Ulisse Lendaro con il quale forma una coppia molto affiatata lontano dai riflettori. Anna Valle vince lo scettro di Miss Italia nel 1995 e in seguito segue un corso di recitazione per inseguire il sogno di diventare attrice. Il suo debutto avviene in un videoclip di Gianni Morandi, mentre nel 1999 debutta in televisione con la fiction Commesse. Saranno proprio le serie tv a caratterizzare la carriera di Anna Valle, infatti ha partecipato a tante produzioni di successo come: Le stagioni del cuore, Callas, Sorelle, La Compagnia del Cigno, Questo nostro amore, Vite in fuga.

