Anna Valle, chi sono marito e figli: Ulisse Lendaro, Ginevra e Leonardo/ “La felicità”

CHI SONO ULISSE LENDARO, GINEVRA E LEONARDO

Dal 2008 Anna Valle condivide la sua vita con Ulisse Lendaro, suo marito e padre dei suoi due figli. Miss Italia 1995 è infatti sposata con Ulisse, avvocato ma anche attore, regista e produttore. Degno di nota è il film “L’età imperfetta”, uscito nel 2017, che ha come protagonista proprio Anna e come regista Ulisse stesso. Nel 2007, invece, il marito di Anna Valle aveva vestito il ruolo di guardia del corpo nel film “MissTake”. Ma come è nato l’amore tra il poliedrico Ulisse e l’attrice, diventata famosa dopo la sua partecipazione a Miss Italia?

L’amore tra Ulisse Lendaro e Anna Valle è nato nel 2007. I due si sono conosciuti l’anno precedente, nel 2006, ma la loro relazione è cominciata soltanto dopo un lungo corteggiamento da parte di Ulisse. I due si sono sposati nel 2008, stesso anno in cui è nata anche la loro primogenita, Ginevra. Nel 2013 è nato invece il secondo figlio, Leonardo. Nonostante il lavoro di entrambi li esponga inevitabilmente ai riflettori, sia Anna che Ulisse amano molto la loro privacy, che proteggono ad ogni costo. Si sa poco, dunque, di cosa facciano i loro figli.

MARITO E FIGLI ANNA VALLE: “LUI DECISIVO…”

In un’intervista rilasciata a Oggi nel 2012, Anna Valle aveva raccontato. “Io l’ho conosciuto per lavoro nel 2006, coproducendo con lui il film Miss Take, nel quale recitavamo entrambi. Ci siamo piaciuti subito, ma io avevo interrotto una relazione importante di sette anni con Lorenzo Cocco. Ulisse è stato bravo. Non era sempre presente, ma c’era e sapeva dosarsi. Il corteggiamento è durato qualche mese e quando abbiamo deciso di metterci insieme è stata una corsa verso la felicità”. Un rapporto nato dunque con pazienza e cura, che l’avvocato e regista ha saputo adottare per conquistare il cuore di Anna.

Ginevra e Leonardo, per la coppia, sono stati un “regalo inaspettato”. Anna Valle, infatti, ha raccontato di non aver mai desiderato figli, ma l’amore con Ulisse ha fatto nascere in lei il bisogno di allargare la famiglia: “Ulisse è stato fondamentale nella mia decisione di avere una famiglia. Mi spaventava diventare madre, non lo desideravo. Ancora oggi non sono la donna a cui penseresti di lasciare i tuoi figli: se me ne devo occupare lo faccio, ma non ho un istinto materno spiccato”.



