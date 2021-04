Anna Valle/ Dalla falsa notizia della sua malattia al ritorno in tv: “Odio i social!”

Anna Valle ospite a La Canzone segreta

Anna Valle è pronta a commuoversi ed emozionarsi ascoltando la sua musica del cuore sul palco de La Canzone Segreta anche se non sappiamo ancora se le note che ascolteremo riguarderanno l’amato marito Ulisse Lendaro, i suoi figli o altri componenti della sua famiglia. Chi la conosce sa bene che l’attrice è molto riservata, non ama molto raccontarsi in tv e sui giornali, e non ha nemmeno un profilo social per tenere aggiornati i suoi fan. Idea condivisa dal marito che appoggia questa idea di privacy nonostante Anna Valle sia tra le attrici più amate e richieste. La sua carriera è iniziata ormai trent’anni fa quasi, quando nel 1995 ha portato a casa la vittoria al concorso di Miss Italia, ricevendo la corona di bellezza più ambita a soli 20 anni. Il passo dalla passerella al grande schermo è stato breve e da lì è iniziata una carriera fiorente tra cinema e tv.

Anna Valle e la falsa notizia sulla sua malattia

In passato Anna Valle ha avuto a che fare con una spinosa questione arrivata proprio dai tanto odiati social su cui non è presente. Sembra che qualcuno abbia creato un profilo fake a suo nome proprio per diffondere la notizia falsa su una presunta malattia cronica che l’aveva colpita. Per chiudere il tam tam che si era creato per via di questa fake news Anna Valle ha girato un video messaggio in cui ha spiegato tutto smentendo di essere malata: “Non ho nessuna malattia, sono perfettamente in salute, che è qualcosa di non scontato in un periodo come questo”. Nella vita privata, Anna Valle è sposata dal 2008 con Ulisse Lendaro, un avvocato penalista e civilista di Vicenza, e ha avuto due figli, Ginevra (20 aprile 2008) e di Leonardo (30 aprile 2013).

