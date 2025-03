Anna Valle, i prossimi progetti tra fiction di Mediaset e Rai

Anna Valle, attualmente protagonista de “Le onde del passato”, serie in onda su Canale 5 che non sta però ottenendo il successo sperato, non ha tempo di piangersi addosso. Ben presto, infatti, la splendida attrice sarà sul set di una nuova fiction. Dovrà girare infatti la serie “I segreti della montagna”, che andrà in onda sempre su Canale 5. Lo scenario sarà quello splendido delle Dolomiti. La serie tv, però, è girata in parte anche a Roma. Al fianco di Anna Valle ci sarà un collega d’eccezione, Daniele Pecci, che torna a girare una serie tv di Mediaset dopo dieci anni di assenza.

Dopo “I segreti della montagna”, che girerà a breve, Anna Valle sarà impegnata ancora su un altro set. Vestirà infatti nuovamente i panni di Lea, che ha già interpretato in due occasioni. Anna Valle è stata infatti la coraggiosa infermiera pediatrica in “Lea – Un nuovo giorno” e “Lea – I nostri figli”. Per la terza volta, dunque, tornerà ad essere l’appassionata Lea, ancora una volta al fianco di Giorgio Pasotti. La serie non aveva ottenuto un successo straordinario ma la Rai ha deciso di confermarla per la terza stagione.