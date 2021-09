Anna Valle è Emma Conti in “Luce dei tuoi occhi”/ Il dolore per la morte della figlia Alice

Torna Anna Valle nel ruolo di Emma Conti in “Luce dei tuoi occhi”: scopriamo di più su questo personaggio

Debutta questa sera su Canale 5 la nuova serie “Luce dei tuoi occhi”. Anna Valle interpreta Emma Conti, una ballerina di fama internazionale che si porta dietro il grande dolore per la morte della figlia Alice. Dopo aver lasciato l’Italia, Emma non ha più voluto guardarsi indietro ma a riaprire una vecchia ferita è una lettera anonima in cui si insinua il dubbio che la figlia potrebbe ancora essere viva. Decide così di tornare in Italia per trovarla e a quel punto la sua esistenza si intreccia con quella delle altre allieve della sua vecchia scuola di danza. Per trovare la figlia, Emma deve calarsi nel suo passato facendo i conti con i sentimenti provati per Davide. Spunta però anche un nuovo amore, quello per Enrico Leoni, interpretato da Giuseppe Zeno. Lui insegna Fisica in un liceo ed è il padre di Miranda, una delle allieve di Emma.

Intervistata da Telesette, l’attrice parlando di questo personaggio ha dichiarato: “Vestire i panni della ballerina è stato meraviglioso. Confesso che, prima ancora che dal punto di vista del dramma, ho approcciato Emma a partire dalla danza. Sono entusiasta di quello che ho scoperto”. L’attrice ha poi raccontato di avere delle affinità con il personaggio interpretato: “Un punto centrale nella psicologia di Emma è che lei tende a sbrigarsela da sola, ad affrontare i problemi in prima battuta senza chiedere l’aiuto di nessuno. Mi ci ritrovo molto. Ritrovo un po’ della disciplina che io ho sviluppato mano a mano. Abbiamo in comune anche la passione per quello che facciamo”.

Anna Valle e il suo rapporto con Giuseppe Zeno

Per entrare nel ruolo, Anna Valle è stata seguita da una coreografa. In un’intervista ha infatti rivelato: “Non sono una ballerina, ma la coreografa Tiziana Cona mi ha insegnato a capire come entrare nel mio personaggio e ha aiutato anche tutte le ragazze del cast”. Anna non ha mai voluto fare la ballerina da bambina ma sognava di fare l’astronauta pur avendo il pallino del cinema. Un progetto che per la prima volta l’ha vista condividere il set con Giuseppe Zeno. Parlando del collega ha svelato: “Siamo una coppia inedita e ci siamo trovati benissimo. Giuseppe è molto educato e simpatico in modo travolgente”.

