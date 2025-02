Anna Valle e Giorgio Marchesi a Verissimo

Anna Valle ha accettato l’invito di Silvia Toffanin insieme a Giorgio Marchesi per presentare la loro nuova avventura, la fiction in partenza su Canale Cinque, Le onde del passato. I due avevano già lavorato insieme in passato, con Anna Valle e Giorgio Marchesi che hanno ricordato la parentesi vissuta insieme qualche anno fa: “Nel nostro lavoro è importante trovarsi bene, per me è stato molto bello e sorprendente ritrovarci, ho scoperto che lei dovrebbe fare dei film di azione, guida come Hamilton e ha un’energia incredibile” ha confidato l’attore.

Anna Valle ha rivelato sul legame con il collega: “C’è stato un rapporto fin da subito, si è ritrovata una certa armonia. Lui è molto simpatico, uno che sta al gioco. Nella carriera io ho fatto tante cose, alcune belle e che mi hanno dato grande soddisfazione. Il mestiere difficile è quello di mamma, una cosa che ti mette alla prova, i miei figli per ora hanno velleità sportive ma non artistiche, si stanno godendo la loro età, come facevo io alla loro età”.

Anna Valle e Giorgio Marchesi, la confessione dell’attore sui figli

Giorgio Marchesi sulla sua famiglia e sui figli ha confessato nel salotto di Verissimo: “Abbiamo un rapporto un po’ schizofrenico, non mi sento in colpa perché sto fuori per lavoro e non per divertirmi, lo hanno capito già da quando erano piccoli. Cerchiamo di avere un rapporto sempre confidenziale, non vorrei essere troppo loro amico” ha ammesso l’attore che ha poi fatto alcune rivelazioni sulla trama della fiction.

In passato sulla famiglia Anna Valle aveva ammesso: “Non sono troppo dolce. Posso diventare nervosetta, spazientirmi e rispondere male anche per una cosa da nulla. Per la vita che faccio dico che sono una vagabonda, visto che il mio mestiere mi ha portato spesso da altre parti” le parole dell’attrice ed ex Miss Italia.

