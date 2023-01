Anna Valle, i genitori separati/ L’attrice in Sicilia con la madre Marisa Ferrante

Anna Valle: la separazione dei genitori

Anna Valle, ospite di Serena Bertone a Oggi è un altro giorno, è nata nel 1975 a Roma. Fino a tredici anni ha vissuto a Ladispoli e dopo la separazione dei genitori si è trasferita a Lentini, in Sicilia, insieme alla madre Marisa Ferrante e alla sorella Antonella. Il fratello maggiore Renio, invece, è rimasto con il padre. “Non sono cresciuta certo in un’isola felice. Da bambina non avrei voluto che i miei si separassero e non soffrissero”, ha detto in un’intervista al settimanale Vero.

L’attrice è molto legata ai due fratelli: “Ho un fratello più grande, Renio, e una sorella più giovane di tre anni, Antonella, con cui ho un rapporto simbiotico. Non abbiamo mai litigato. Siamo cresciute unitissime, con gli stessi amici e gli stessi giochi”, ha detto sulle pagine di Grazia.

Intervistata da Silvia Toffanin, Anna Valle ha ricordato quando i genitori hanno comunicati a lei e i fratelli che si sarebbero separati: “Vedevamo che non andavano tanto d’accordo ma eravamo abbastanza piccoli, poi ce l’hanno spiegato. Eravamo nella stanza da pranzo di casa, ci hanno spiegato che l’amore che provavano per noi non cambiava ma che loro si separavano. Non ci è mai mancato il loro amore, la loro presenza”. L’attrice ha aggiunto di aver imparato molto dai genitori, nonostante lei e la sorella siano cresciute con la madre e il fratello con il padre: “Sicuramente ci hanno insegnato a essere presenti per i propri figli, parlare, raccontare cose”.

