Anna Valle/ “La Compagnia del Cigno 2? Tornare sul set coi ragazzi è stato commovente”

A due anni dalla messa in onda della prima stagione, torna su Rai1 La Compagnia del Cigno 2, fiction scritta e diretta da Ivan Cotroneo con protagonista Anna Valle nei panni della moglie di Luca, il duro maestro del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. In occasione di questo ritorno, l’attrice ha rilasciato una lunga intervista all’Ansa a cui ha confidato le sue impressioni e il suo stato d’animo a un giorno dall’inizio del nuovo ciclo di puntate. La sua Irene avrà un ruolo molto importante per lo svolgimento della trama: è un personaggio – dice – scritto “con una penna di piuma, candida”, che le è piaciuto interpretare. In generale, il momento delle riprese l’ha gratificata abbastanza: “È stato come tornare a casa, in una grande famiglia. Dopo tutto quello he abbiamo passato anche ritrovare i ragazzi è stato commovente. Io sono come Irene, una donna sensibile e molto forte, forse meno sprovveduta”.

Anna Valle parla del suo ruolo ne La Compagnia del Cigno 2

A partire dalla seconda stagione, La Compagnia del Cigno si rinnova completamente tingendosi di giallo: “Fin da subito il pubblico conoscerà la verità di certe dinamiche”, anticipa Anna, “a non intuirle sarò io, saranno i ragazzi, ci fideremo ciecamente”. Anna Valle parla inoltre del suo rapporto con Alessio Boni, che nella fiction interpreta Luca: “Ci sono sempre stati complicità e affiatamento”, assicura, per poi complimentarsi con lui che è “un attore straordinario”. Importante anche il messaggio di fondo trasmesso dagli sceneggiatori, ovvero quello che si può essere giovani e allo stesso tempo amanti della musica classica: “Ho saputo che dopo la prima stagione molto giovanissimi si sono avvicinati alla musica classica, altri si sono iscritti al conservatorio: è bello”.

I prossimi impegni di Anna Valle

Ma per Anna Valle, La Compagnia del Cigno 2 non è l’unico impegno previsto per quest’anno. In autunno, infatti, tornerà protagonista su Canale 5 della nuova serie Luce dei tuoi occhi in cui affiancherà Giuseppe Zeno, mentre al momento è sul set come Lea, infermiera in un reparto di pediatria che non può diventare mamma e riversa sui bambini malati l’amore che avrebbe voluto dare a un figlio. “Sì – conferma –, stiamo girando gli interni a Roma, ma la serie è ambientata a Ferrara, ci sposteremo lì. Mentre Emma in Luce dei tuoi occhi è una coreografa di danza contemporanea che ha lasciato Vicenza per New York dopo che la sua bambina è nata morta. Qualcosa la costringerà a tornare in Italia”. Tutte donne, in sintesi, costrette a interfacciarsi in maniera dolorosa con il capitolo maternità.

