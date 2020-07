Anna Valle/ L’ex Miss Italia nei panni di Chiara, tra ferite e tradimenti (Sorelle)

Anna Valle torna su Rai1, questa sera martedì 21 luglio, con una puntata della fiction Sorelle. Diretta da Cinzia Th Torrini, l’ex miss Italia è una delle protagoniste di questa serie televisiva ambientata a Matera. Sentimenti e misteri si intrecciano in una trama che vede tra gli altri personaggi, interpreti come Ana Caterina Morariu, Giorgio Marchesi, Alessio Vassallo, Irene Ferri e Loretta Goggi. Anna Valle è senza dubbio una delle attrici più apprezzate del piccolo schermo, anche e soprattutto per il suo percorso nel mondo dello spettacolo che parte da lontano. Era il 2 settembre del 1995 quando, ancora sconosciuta, Anna Valle conquistava il titolo di Miss Italia alla 56esima edizione del famoso concorso. A distanza di anni la modella mantiene intatta la sua bellezza, con il passare del tempo ha persino acquisito fascino e carisma.

Anna Valle, 45 anni e non sentirli

Nella serie tv Sorelle rivediamo Anna Valle in tutto il suo splendore. Quarantacinque anni e non sentirli, verrebbe da dire guardandola. L’attrice romana, due volte mamma e moglie di Ulisse Lendaro, è sempre più sulla cresta dell’onda. Ha trasferito tutto il suo fascino e prestato quel suo volto pulito al personaggio che interpreta nella fiction sorelle. Una serie tv che brilla anche grazie al suo apporto, notato soprattutto dai fan di vecchia data. Dopotutto l’ex Miss Italia ha avuto modo di stabilire un legame molto forte col suo pubblico nel corso degli anni. In Sorelle la rivediamo in tutte le sei puntate della stagione, nei panni di Chiara, un avvocato di successo che ha abbandonato la sua città, Matera, per fare carriera a Roma,dove spera di mettere definitivamente alle spalle un pesante tradimento sentimentale.



