Anna Valle marito e figli Ulisse Leandro, Ginevra e Leonardo/ “Niente prima di loro”

Ulisse Leandro, Ginevra e Leonardo, sono il marito e i figli di Anna Valle, l’attrice di tante serie di successo. La ex Miss Italia è da sempre molto discreta e riservata sulla sua vita privata: non ha i social e preferisce tenersi ben lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo. Una scelta comprensibile quella dell’attrice che col suo sorriso ha conquistato prima il concorso di bellezza di Miss Italia e poi il mondo del cinema. Tra le attrici più amate e richieste, la Valle è la protagonista indiscussa del dramma familiare “Luce dei tuoi occhi” in onda su Canale 5.

L’attrice è felicemente sposata ed innamorata del suo Ulisse Leandro, produttore, attore e regista teatrale. La passione tra i due è nata nel 2006 proprio sul set di un film e da quel momento non si sono più lasciati. Due anni dopo il matrimonio suggellato anche dalla nascita di due figli: Ginevra e Leonardo.

Anna Valle, marito e figli: “tengo molto alla mia libertà”

Anna Valle e il marito Ulisse Leandro sono una delle coppie più belle del cinema italiano. L’attrice di tantissime fiction di successo preferisce vivere la sua vita privata lontana dal mondo del gossip proteggendo così la sua sfera intima e i suoi affetti. “Non sono una bacchettona, ma tengo molto alla mia libertà” – ha dichiarato in una intervista a Vanity Fair. L’attrice parlando poi dei figli ha aggiunto: “cerco di far capire a Ginevra, la più grande, quando parto per lavoro e quindi mi perdo una recita scolastica a cui tiene, che mi dispiace. Nello stesso tempo però voglio trasmetterle l’importanza delle mie passioni. Prima di essere genitori siamo delle persone. Ovviamente Anna Valle, ma cerco di comunicargli il senso della libertà e il significato di seguire una passione”.

La Valle ha poi spiegato anche i motivi per cui non ha alcun account social: “non fa per me, anche se capisco che tutto questo rappresenta la comunicazione del futuro e dunque è importante”.



