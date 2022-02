Anna Valle, marito e figli: Ulisse Leandro, Ginevra e Leonardo/ Un amore nato sul set

Ulisse Leandro, Ginevra e Leonardo, sono il marito e i figli di Anna Valle. L’attrice torna in prima serata su Rai1 con la nuova serie “Lea, un nuovo giorno” e manco a dirlo impazza il gossip sulla sua vita privata. In tanti, infatti, si chiedono chi è il marito e i due figli nati dall’amore con il produttore, attore e regista teatrale. Eppure Anna Valle, che abbiamo recentemente visto sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo, è da sempre restia a parlare della sua vita privata e sentimentale. Un comportamento che si sposa perfettamente con la sua natura di donna discreta e riservata lontana dai riflettori del gossip e del mondo dello spettacolo.

Da diversi anni l’attrice è felicemente accanto ad Ulisse Leandro, produttore, attore e regista teatrale. I due si sono conosciuti proprio sul set: era il 2006 quando Anna e Ulisse si sono conosciuti sul set e da quel momento non si sono più lasciati. Due anni dopo il primo incontro, la coppia ha deciso di sposarsi e dal loro matrimonio sono nati due splendidi figli: Ginevra e Leonardo.

Anna Valle e il marito Ulisse Leandro: “non sono una bacchettona con i miei figli”

Anna Valle e il marito Ulisse Leandro sono uniti ed innamorati da tantissimi anni. Eppure di loro si conosce davvero poco visto che l’attrice non ama raccontare del suo vita privato. In rarissime occasioni la ex Miss Italia ha aperto il suo cuore parlando del suo compagno e dei suoi figli. Dalle pagine di Vanity Fair, infatti, l’attrice ha rivelato: “non sono una bacchettona, ma tengo molto alla mia libertà”.

Poi l’attrice ha parlato dei suoi due figli: “cerco di far capire a Ginevra, la più grande, quando parto per lavoro e quindi mi perdo una recita scolastica a cui tiene, che mi dispiace. Nello stesso tempo però voglio trasmetterle l’importanza delle mie passioni. Prima di essere genitori siamo delle persone. Ovviamente Anna Valle, ma cerco di comunicargli il senso della libertà e il significato di seguire una passione”.

