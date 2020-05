Anna Valle/ “Mio marito Ulisse Lendaro mi è piaciuto da subito” (Vieni da me)

Pubblicità

Dalla carriera alla vita privata, Anna Valle a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vieni da me. L’attrice si è raccontata senza filtri nel salotto di Caterina Balivo, esordendo dall’addio alla sua Ladispoli per trasferirsi in Sicilia: «Fino alla terza media ho vissuto a Ladispoli, poi mi sono trasferita in Sicilia da mia madre. La Sicilia era il posto in cui, insieme alla mia famiglia, passavo gran parte delle nostre vacanze». Anna Valle ha poi aggiunto: «In quel momento ho lasciato mio padre e mio fratello, quello è il cambiamento più forte per una ragazzina di 12-13 anni, ma siamo state accolte bene ed ho coltivato delle bellissime amicizie. Poi ogni tanto raggiungevo mio padre e mio fratello appena possibile, certo è stato un bel cambiamento».

ANNA VALLE OSPITE A VIENI DA ME

Anna Valle è poi tornata sulla vittoria a Miss Italia, dove è stata premiata da Fabrizio Frizzi: «Fabrizio aveva questa capacità di farti sentire a tuo agio, come se lo conoscessi da sempre. Manca a tutti tanto». Poi sul successo al concorso: «Per me è stata completamente inaspettata, sono rimasta senza parole». L’attrice ha poi parlato dell’incontro con l’attuale marito, Ulisse Lendaro: «A Vicenza ho incontrato una persona e da quel momento stiamo insieme. Era venuto a vedere uno spettacolo, una delle ragazze che lavorava allo spettacolo me lo ha presentato. Mi è piaciuto subito, poi abbiamo iniziato a lavorare insieme, abbiamo prodotto un film insieme, ed abbiamo iniziato così a frequentarci, fino a stare sempre insieme».



