Anna Valle/ Social? Non sono portata a raccontare la mia quotidianità”

Anna Valle ospite per la prima volta a Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin. La ex Miss Italia, oggi attrice di tantissime fiction di successo, recentemente in una lunga intervista concessa a Il Corriere della Sera ha raccontato di essere vittima di un fake che sui social si spaccia per lei. “Perché 50 mila persone credono di seguire me su Instagram e non sono io. Chi ha aperto quel profilo scrive e risponde come se fossi io” – ha rivelato l’attrice al Corriere della Sera. Ma non finisce qui, visto che questo profilo fake non solo si scambia per lei, ma ha raccontato anche che l’attrice è affetta da una sindrome del colon irritabile. La Valle se ne è resa conto quando alcuni suoi amici hanno cominciato a chiamarla per consigliarle un gastroenterologo: “non mi sembra neanche bello, visti i problemi che viviamo legati alle malattie”. La ex Miss Italia ha naturalmente fatto una segnalazione ad Instagram, ma niente da fare come ha raccontato: “ho fatto una segnalazione. Tra le opzioni c’era “si finge qualcun altro” e ho scritto che si finge Anna Valle. Ma, siccome io su Instagram non ci sono, per Instagram io in quanto io non esisto. Allora, ho rifatto la segnalazione spuntando l’opzione “si finge una persona che conosco”. Ma niente, il nulla”.

Anna Valle contro i social: “voglio proteggere i miei figli”

Anna Valle non è presente sui social, eppure da quattro anni su Instagram c’è un profilo che si spaccia per lei. “Il fake esiste da almeno quattro anni” – ha dichiarato l’attrice a Il Corriere della Sera precisando – “colleghi si sono lamentati con me perché non ho postato lavori fatti insieme. Una volta, il mio fake ha criticato un vestito indossato da Barbara d’Urso in tv. Io stavo tornando a casa dal set della Compagnia del cigno e ricevo una telefonata dall’ufficio stampa di Vivienne Westwood perché l’addetta stampa di Barbara chiedeva se fossi impazzita”. La ex Miss Italia, infatti, non è una grande amante dei social come ha raccontato: “non mi è mai venuto naturale aprirne uno: non sono portata a raccontare la mia quotidianità. Io, la sera, chiudo la porta di casa e sono Anna la mamma di Ginevra e Leonardo, Anna la moglie di Ulisse Lendaro. Non sono contraria a mettere la vita sui social, ma i social hanno bisogno di continuità e non mi ci vedo a postare ogni giorno”. Infine parlando proprio dei figli ha aggiunto: “i minori vanno protetti. Leonardo ha 7 anni, Ginevra 12: hanno partecipato a dei corti prodotti da me e mio marito che girano per Festival, ma è una cosa diversa. Ginevra avrà presto curiosità e sarà lei a decidere: non ho intenzione di vietarle i social, ma di proteggerla e farle capire cosa sono. La prima cosa che le spiegherò è che postare una foto è facile, ma che non sai mai chi c’è dall’altra parte a guardarla”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA