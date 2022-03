Anna, vittima di stalking: domani scatta Codice Rosso?/ 30 denunce inascoltate, ma…

Anna, vittima di stalking da tre anni da parte di un uomo, contro il quale ha sporto oltre 30 denunce, è nuovamente intervenuta, senza farsi inquadrare in viso, ai microfoni della trasmissione di Rai Uno “Storie Italiane”, condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, lunedì 7 marzo 2022. La giornalista Carla Lombardi, inviata del programma, ha spiegato che “dopo le dirette dei giorni scorsi, l’uomo si è presentato nuovamente sotto casa di Anna, che ha avuto un crollo psichico e fisico. È stata malissimo”.

Buona festa della donna 2022, 8 marzo/ Frasi e citazioni: da Ghandi a Bukowski

Finalmente, però, si intravede una svolta: domani Anna andrà in commissariato a Giugliano e non solo per denunciare. “Mi hanno chiamato dalla sezione anti-crimine – ha raccontato –. Mi hanno chiesto questo incontro e vedremo se realmente qualcosa accadrà, anche perché sto crollando. L’altro giorno questo uomo era sotto casa mia, mi ha seguito, stavo rientrando nel mio appartamento. In questo istante sono in una forma di protezione relativa, nel senso che tra poco devo andare a prendere i miei figli a scuola e sono da sola. Poi ci rinchiudiamo in casa, perché oramai viviamo così”.

I NUMERI/ La difficile festa della donna nel lavoro

ANNA, VITTIMA DI STALKING: DOMANI SCATTERÀ IL CODICE ROSSO?

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Anna, vittima di stalking, si è abbandonata alle lacrime. La dottoressa Formicola, presente accanto alla donna nel corso della diretta, ha sottolineato: “Non riesco a comprendere come Anna in 3 anni e mezzo non sia stata ascoltata da nessuno. Devono farla sentire un po’ più protetta. L’errore risiede nel non ascoltare queste donne. Si sottovaluta troppo spesso la pericolosità sociale di queste persone. Per questo talvolta ci troviamo davanti a tragedie purtroppo già avvenute”.

BUONA FESTA DELLA DONNA 2022, 8 MARZO/ Da Oscar Wilde a Coco Chanel: le frasi

Infine, un auspicio espresso ai microfoni dell’azienda di viale Mazzini: “Mi auguro che il colloquio con le forze dell’ordine sia proficuo e sfoci in un percorso processuale e in un provvedimento di allontanamento per tenerla in sicurezza fino al processo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA