Anna, vittima stalking: “Lui ha tentato di strangolarmi”/ “Ho fatto 30 denunce, ma…”

Anna è una donna residente nel Napoletano e vittima di stalking da parte di un uomo. La sua vicenda è stata raccontata nei giorni scorsi e ha trovato spazio anche sulle colonne de IlSussidiario.net. Oggi, lunedì 28 febbraio 2022, ai microfoni della trasmissione di “Storie Italiane”, in onda su Rai Uno e condotta da Eleonora Daniele, ha preso la parola Valeria Valente, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio: “Intanto abbiamo chiesto gli atti per capire come stiano le cose – ha esordito –. Quello che sappiamo è ciò che leggiamo e apprendiamo da voi giornalisti. Per il momento le notizie che ci sono giunte sono ancora scarne, ma posso dire che sicuramente il reato di atti persecutori oggi consente l’adozione di misure necessarie a mettere in protezione la vittima”.

Cinzia Fiorato (giornalista Tg1) "Mi hanno incendiato l'auto"/ "Intimidazione..."

Molte misure cautelari possono essere controllate con l’introduzione del braccialetto elettronico, ma “dobbiamo interrogarci di frequente sul come mai vengano utilizzate ancora troppo poco. Serve una maggiore specializzazione degli uffici inquirenti, ma anche una lettura corretta della violenza maschile contro le donne”.

Enrico Morabito prof picchiato sotto casa/ "Faccio incubi ogni notte, vado in panico"

ANNA, VITTIMA DI STALKING DA 3 ANNI: “HO DOVUTO ABBANDONARE IL LAVORO, HA ANCHE CERCATO DI INVESTIRMI”

Nel prosieguo della diretta di Rai Uno, la donna vittima di stalking ha descritto gli atti persecutori che è costretta a subire da tre anni a questa parte, malgrado le 30 denunce sporte alle forze dell’ordine. “Lui è presente dappertutto, mi sono persino dovuta allontanare dal lavoro, perché al mio ex direttore quest’uomo ha rigato persino la macchina – ha spiegato –. Lui viene ovunque e in passato mi ha fatto aggressioni importanti, ha tentato di strangolarmi, ha provato a investirmi più volte. Ho dei referti medici che lo testimoniano, sono finita diverse volte in ospedale, però non è mai cambiato nulla”.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi, PostePay acquista ex Lottomatica per 700 mln di euro

Il punto, come emerso dal dibattito in studio, è che servirebbe velocizzare le tempistiche della giustizia e snellire la burocrazia per fare sì che queste donne ottengano protezione immediata e non vengano lasciate sole.



© RIPRODUZIONE RISERVATA