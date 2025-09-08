Ecco chi è Anna Wintour, l’ex direttrice di Vogue che ha ispirato il personaggio di Miranda Priestly nel cult Il diavolo veste Prada

Anche se non si conosce il mondo della moda dato che è completamente elitaria, che vegeta in una torre d’avorio dal quale guarda tutti con gli occhi rivolti verso il basso, alla maggior parte della gente potrebbe scattare un campanello quando sente il nome di Anna Wintour, che per 37 anni ha guidato la rivista americana Vogue. Ma chi è questa donna misteriosa con il caschetto e gli occhiali neri?

Classe 1949, l’ex direttrice di Vogue si è spostata a New York dove ha iniziato la sua scalata fino ai vertici della rivista rimanendoci per gli anni futuri e dettando legge nel mondo della moda, oltre al fatto che ha consacrato le top model come star internazionali e sostenendo stilisti emergenti che poi si sono rivelati dei grandi nel loro mestiere.

Anna Wintour: il personaggio di Miranda Priestly de Il diavolo veste Prada è ispirato a lei

Naturalmente Anna Wintour ha ispirato il personaggio cult di Miranda Priestly ne Il diavolo veste Prada il cui sequel con Anne Hathaway è in lavorazione e dovrebbe uscire il prossimo anno. Infatti l’autrice del romanzo da cui è tratta la pellicola ha avuto modo di lavorare con l’ex direttrice del magazine di moda facendo un ritratto spietato di una donna algida, riservata, che trattava i suoi collaborati come se fossero degli schiavi, e grassofobica ai massimi livelli.

Alcune sue particolarità? La sua routine è maniacale: ogni giorno si sveglia alla 5.30, fa una partita di tennis, e poi è seduta dietro la scrivania entro le 8.00 con un cappuccino e un muffin ai mirtilli. È solita pranzare con una bistecca e un puré mentre a cena raramente mangia un piatto di pasta, preferendo del pesce. Si concede uno snack ogni tanto. Secondo le fonti il suo stipendio annuo si aggirava attorno ai 4 milioni di dollari e il suo patrimonio è stimato attorno ai 30 milioni.

