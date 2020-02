Anna Wolf, fidanzata Andrea Denver/ Confronto a 3 al Gf Vip per San Valentino?

Potrebbe essere una serata molto speciale per Andrea Denver. Nel giorno di San Valentino potrebbe infatti ricevere la sorpresa della sua fidanzata Anna Wolf. Di lei, d’altronde, si parla ormai da settimane e soprattutto da quando Elisa De Panicis ha parlato del flirt che avrebbe avuto proprio con Denver e quando il modello aveva già iniziato la sua storia con la Wolf. “Andrea ed Elisa sono amici, non si vedono spesso, ma sono comunque amici. – aveva fatto sapere la modella, intervistata dal settimanale Chi – Ripeto: amici. Anche se questa storia non finisce qui. Ho bisogno di fargli delle domande”.

Anna Wolf, confronto con Andrea Denver al Grande Fratello Vip?

Parole chiare quelle di Anna Wolf che, nonostante il pensiero positivo nei confronti del fidanzato Andrea Denver, ha comunque chiarito di voler avere un confronto con lui. Incontro che, ad oggi, non è ancora arrivato ma che potrebbe andare in scena proprio questa sera, in diretta al Grande Fratello Vip. Per Denver potrebbe dunque essere un San Valentino di fuoco, da una parte bello per la visita della fidanzata, dall’altro ricco di tensione per la questione che vede protagonista anche Elisa De Panicis.Non ci resta che attendere l’inizio della diretta per scoprire cosa Alfonso Signorini ha in serbo per lui.

