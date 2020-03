Anna Wolf, fidanzata Andrea Denver gelosa di Adriana Volpe?/ “Non mi infastidisce”

Nelle scorse settimane si è più volte parlato dell’avvicinamento, a molti apparso più che amichevole, tra Andrea Denver e Adriana Volpe nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. D’altronde, il modello non ha mai negato di essere affascinato dalla conduttrice che, ricordiamo, è sposata con Roberto Parli e ha una figlia, Gisele. Ora Adriana è fuori dalla Casa eppure il pensiero di Andrea, durante la settimana, è spesso tornato all’amica. In particolare, parlando con Patrick, Denver ha sottolineato la bellezza di Adriana: “Adriana è una bellissima donna… anch’io spero che stia bene”, ha ammesso. In molti però hanno iniziato a chiedersi come abbia reagito la fidanzata di Denver, Anna Wolf, a questi ripetuti complimenti nei confronti della Volpe.

Anna Wolf gelosa di Adriana Volpe? Le parole su Andrea Denver

Anna Wolf ha risposto a questa curiosità nel corso di un’intervista esclusiva concessa a Chi magazine. “Gli atteggiamenti, gli sguardi e i giochi di parole con Adriana Volpe non mi danno fastidio. – ha ammesso la modella americana, per poi aggiungere – Fanno parte del gioco. Io conosco Andrea, forse voi no. E poi, ma Adriana non è sposata?”. Così ha proseguito, parlando del fidanzamento con Denver: “Il nostro amore è identico a quando ci siamo salutati”. Insomma, le parole di Anna sembrano allontanare ogni ipotesi di gelosia e, dunque, di crisi per la coppia. Chissà che questo messaggio non arrivi proprio nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 al diretto interessato. Che sia in arrivo una sorpresa per Andrea da parte della sua fidanzata?



