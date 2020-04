Anna Wolf, fidanzata Andrea Denver/ Il silenzio continua, lui si preoccupa…

Tutti hanno ricevuto in questi mesi una sorpresa dalla propria dolce metà, anche chi credeva di averla persa. Tutti tranne Andrea Denver. Continuano a mancare cenni della bella Anna Wolf nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. L’unico è arrivato settimane fa ma soltanto attraverso le dichiarazioni che Signorini aveva portato a Denver nella Casa. Nessun video messaggio né tantomento un ingresso nella Casa ha però allietato il percorso di Andrea che se n’è poi anche detto preoccupato. “Potrebbe essere successo qualcosa, forse ha visto qualcosa che non va..” ha ipotizzato il modello, che in più occasioni ha però manifestato il suo forte sentimento per la Wolf.

Anna Wolf, sorpresa per Denvfer nel corso della finale del Grande Fratello Vip?

Di recente Andrea Denver è tornato a parlare degli alti e bassi della relazione con Anna Wolf. “Ci siamo separati due volte. È un tira e molla. – ha raccontato il modello nella Casa del Grande Fratello Vip, per poi aggiungere – Stiamo insieme da un anno e mezzo. Gli ultimi mesi li abbiamo fatti separati. Io ero a New York, lei nel suo paese con i suoi genitori. Adesso stiamo assieme. Il problema è la differenza di età. 5 anni, sembrano pochi, ma si fanno sentire. Ha un po’ di insicurezza, la distanza, il fatto di vivere all’estero”. L’attesissima sorpresa arriverà nel corso della finale qualora Denver la conquistasse?



